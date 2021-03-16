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Уроженка Бурятии побывала на дне рождении Насти Ивлеевой

Уроженка Бурятии побывала на дне рождении Насти Ивлеевой
Общество,  Фото:страница aryunatardis
Арюна Тардис удивила креативным нарядом

Уроженка Бурятии, digital-художница Арюна Тардис была среди гостей на 30-летии блогерши, ведущей «Орла и решки» Насти Ивлеевой. Звезда организовала праздник, похожий на Met Gala — известный ежегодный костюмированный бал Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Гости должны были нарядиться в стиле кибербарокко.


Арюна Тардис, прославившаяся своим креативом, предстала в необычном образе, как предполагала тема вечеринки. Она нарядилась в стилизованную одежду, на голове у неё объёмный парик, украшенный атласными лентами.

Гостями грандиозной тусовки были многие известные люди, среди которых была Алла Пугачёва, Ксения Собчак, Моргенштерн, Клава Кока, Даня Милохин, Елена Темникова, Максим Шишкин и многие другие. Эксперты оценили торжество примерно в 10 миллионов рублей.

Другие эпатажные образы Арюны Тардис:



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