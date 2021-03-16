Опытные таёжники не смогли вернуться из леса из-за талой воды на реке и болезни
В Иркутской области нашлись пропавшие охотники, о судьбе которых ничего не было известно с осени, об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.
Ранее в полицию обратилась жительница Тайшетского района. Она рассказала, что её гражданский муж и его отец не вернулись с охотничьих угодий.
Отец и сын, жители посёлка Соляная в возрасте и 45 и 67 лет, в октябре 2020 года отправились на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья реки Тагул.
В местности, в которой разыскивали мужчин, на реках поднялась талая вода, что препятствовало продвижению снегоходов и другой техники. Кроме того, в этом участке отсутствует сотовая связь.
Полицейские обратились к местному жителю, который отлично знает район поиска. На личной аэролодке вскоре он смог пройти к зимовью разыскиваемых, где их и встретил.
Как пояснили сами охотники, один из них заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. Восстановившись, мужчины попытались выбраться, но столкнулись с талой водой и многочисленными промоинами. В результате покинуть тайгу ни на снегоходе, ни на лыжах у них не вышло.
На аэролодке они были доставлены домой, к родным и близким. В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.
Кроме того, мужчины поблагодарили всех, кто помог им выбраться и следил за их судьбой.
В Иркутской области спустя полгода нашлись пропавшие охотники
Общество, Фото:
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