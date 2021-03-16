 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 марта

15 марта

Популярное

В Иркутской области спустя полгода нашлись пропавшие охотники

В Иркутской области спустя полгода нашлись пропавшие охотники
Общество,  Фото:pixabay.com
Опытные таёжники не смогли вернуться из леса из-за талой воды на реке и болезни

В Иркутской области нашлись пропавшие охотники, о судьбе которых ничего не было известно с осени, об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Ранее в полицию обратилась жительница Тайшетского района. Она рассказала, что её гражданский муж и его отец не вернулись с охотничьих угодий.

Отец и сын, жители посёлка Соляная в возрасте и 45 и 67 лет, в октябре 2020 года отправились на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья реки Тагул.

В местности, в которой разыскивали мужчин, на реках поднялась талая вода, что препятствовало продвижению снегоходов и другой техники. Кроме того, в этом участке отсутствует сотовая связь.

Полицейские обратились к местному жителю, который отлично знает район поиска. На личной аэролодке вскоре он смог пройти к зимовью разыскиваемых, где их и встретил.

Как пояснили сами охотники, один из них заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. Восстановившись, мужчины попытались выбраться, но столкнулись с талой водой и многочисленными промоинами. В результате покинуть тайгу ни на снегоходе, ни на лыжах у них не вышло.

На аэролодке они были доставлены домой, к родным и близким. В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.

Кроме того, мужчины поблагодарили всех, кто помог им выбраться и следил за их судьбой.


пропавшие без вести охотники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ малышке Адисе поставят третий укол «Спинразы»
В Улан-Удэ малышке Адисе поставят третий укол «Спинразы»
Общество, 16.03.2021
Укол девочка получит в благоприятный день, который вычислили ламы
В Бурятии определили самых метких полицейских
В Бурятии определили самых метких полицейских
Общество, 16.03.2021
На турнир съехались 123 сотрудника
На льду Байкала «расцвели» тюльпаны
На льду Байкала «расцвели» тюльпаны
Общество, 16.03.2021
Необычная фотосессия на Байкале возмутила некоторых жителей Бурятии
В Улан-Удэ запустили челлендж о правильном питании
В Улан-Удэ запустили челлендж о правильном питании
Общество, 16.03.2021
Улан-удэнцев зовут на семейный ЗОЖ-челлендж
Вышла книга о легендарных спасателях Бурятии
Вышла книга о легендарных спасателях Бурятии
Общество, 16.03.2021
В книге рассказывают о спасательных операциях и знаменитых сотрудниках
Пропавших в Иркутской области школьников нашли в подвале дома
Пропавших в Иркутской области школьников нашли в подвале дома
Общество, 16.03.2021
Правоохранители выясняют причины их ухода из дома 
Московский струнный квартет выступит в Улан-Удэ
Московский струнный квартет выступит в Улан-Удэ
Общество, 16.03.2021
Выступление состоится в следующий вторник 
В Бурятии компании незаконно отказали в предоставлении лицензии
В Бурятии компании незаконно отказали в предоставлении лицензии
Общество, 16.03.2021
На предоставление документов дали всего два дня 
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 16.03.2021
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
В Улан-Удэ подростки, находящиеся в СИЗО, сыграли в бадминтон
В Улан-Удэ подростки, находящиеся в СИЗО, сыграли в бадминтон
Общество, 15.03.2021
Ребята показали хорошую физическую подготовку 
В селе Бурятии на Масленицу приехал Емеля на печи
В селе Бурятии на Масленицу приехал Емеля на печи
Общество, 15.03.2021
Сказочный герой был с балалайкой
В Бурятии осуждённые на Масленицу пекли блины
В Бурятии осуждённые на Масленицу пекли блины
Общество, 15.03.2021
Также осуждённым рассказали о празднике и его традициях
10% забайкальцев поставили прививку от COVID-19
10% забайкальцев поставили прививку от COVID-19
Общество, 15.03.2021
Вакцинацией необходимо охватить не менее 60% населения
В Иркутске проходил чемпионат России по конькобежному спорту
В Иркутске проходил чемпионат России по конькобежному спорту
Общество, 15.03.2021
В чемпионате принимает участие 81 сильнейший конькобежец страны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^