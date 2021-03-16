В Иркутской области спустя полгода нашлись пропавшие охотники

Опытные таёжники не смогли вернуться из леса из-за талой воды на реке и болезни



В Иркутской области нашлись пропавшие охотники, о судьбе которых ничего не было известно с осени, об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.



Ранее в полицию обратилась жительница Тайшетского района. Она рассказала, что её гражданский муж и его отец не вернулись с охотничьих угодий.



Отец и сын, жители посёлка Соляная в возрасте и 45 и 67 лет, в октябре 2020 года отправились на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья реки Тагул.



В местности, в которой разыскивали мужчин, на реках поднялась талая вода, что препятствовало продвижению снегоходов и другой техники. Кроме того, в этом участке отсутствует сотовая связь.



Полицейские обратились к местному жителю, который отлично знает район поиска. На личной аэролодке вскоре он смог пройти к зимовью разыскиваемых, где их и встретил.



Как пояснили сами охотники, один из них заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. Восстановившись, мужчины попытались выбраться, но столкнулись с талой водой и многочисленными промоинами. В результате покинуть тайгу ни на снегоходе, ни на лыжах у них не вышло.



На аэролодке они были доставлены домой, к родным и близким. В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.



Кроме того, мужчины поблагодарили всех, кто помог им выбраться и следил за их судьбой.





