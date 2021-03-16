На турнир съехались 123 сотрудника
Полицейские Бурятии соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова. Лично-командное первенство среди территориальных органов и подразделений МВД Бурятии прошло в ми пятницу.
Продемонстрировать свой профессионализм и меткость прибыли 123 спортсмена в составе 24 команд. 13 команд приехали из районных отделов полиции.
Уверенную победу по итогам соревнований одержала команда управления наркоконтроля регионального МВД (678 очков). Серебряный кубок забрали сотрудники ОМВД России по Иволгинскому району (635 очков). Бронзовым призёром стала команда отдела полиции Кабанского района (624 очка).
В личном первенстве в тройку лидеров среди мужчин вошли:
1 место – Дымбрыл-Доржо Очиров (ОМВД России по Иволгинскому району) – 151 очко;
2 место – Виктор Филонов («Гром» УНК МВД) – 148 очков;
3 место – Николай Ощепков («Гром» УНК МВД) – 145 очков.
Среди женщин призовые места распределились следующим образом:
1 место – Алена Квасова (ОМВД России по Закаменскому району) – 130 очков;
2 место – Елизавета Данилова (ОМВД России по Кабанскому району) – 122 очка;
3 место – Александра Номшиева (ОМВД России по Иволгинскому району) – 121 очко.
Победителям и призёрам в командном зачете вручены кубки, дипломы и футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи. В личном – грамоты и медали.
В Бурятии определили самых метких полицейских
Общество, Фото:
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