На льду Байкала «расцвели» тюльпаны

Московский фотограф Дарья Булавина провела необычную фотосессию на Байкале. Согласно идее фотосессии, прямо на льду озера расцвели тюльпаны.
- Вода - это жизнь, а Байкал - неповторимое, уникальное озеро с чистейшей пресной водой. И лёд Байкала, такой чистый, прозрачный и величественный, он ведь тоже даёт и спасает жизнь, которая под его защитой продолжается и у поверхности, и глубоко под ней. Вода вообще способна возродить жизнь, и, когда по весне лёд вокруг озера тает, наступает оттепель, проглядывают через снег первые подснежники и прострелы - всё расцветает на глазах. Думаю, вы согласитесь, что безумно интересно и необычно было бы увидеть весну во льдах, концептуально изобразить возрождение природы, в прямом смысле этого слова. Лёд Байкала настолько зеркальный, что отражает цветы, как будто вода эта остаётся в другом, в жидком агрегатном состоянии, словно она вовсе и не замёрзла. Такое, если вдуматься, простое утверждение: лёд - это вода, - пишет Булавина в своём аккаунте в Instagram.
Также фотограф сняла видео с фотосессии – выглядит это довольно красиво и завораживающе. Запись была опубликована в паблике ves_ulan_ude.
Некоторым жителям Бурятии не понравилось это мероприятие. Они задаются вопросом, убрали ли фотографы за собой мусор, а также призывают относиться к Байкалу уважительнее. Пользователи пишут:
«Как только не поиздевались над Байкалом»,
«Красивое видео. Главное - мусор не оставлять на берегах Священного озёра»,
«Хочется верить, что после данных съёмок на Байкале не нарушается экологическая обстановка»,
«Это, конечно, прекрасно смотрится, но потом, я надеюсь, вы за собой убрали?! Байкал прекрасен и без всяких цветочек и ягодок»,
«Бедный Байкал. Сколько мучений и стресса он перенёс»,
«Надеюсь, за собой всё убрали»,
«Лучше вообще его не трогали бы, а то достали со всякими своими селфи на Байкале» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на льду Байкала появилось огромное сердце, состоящее из тысячи роз.