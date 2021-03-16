В Улан-Удэ запустили челлендж о правильном питании

Улан-удэнцев зовут на семейный ЗОЖ-челлендж



Комитет по образованию Улан-Удэ предлагает принять участие в масштабном семейном ЗОЖ-челлендже «Шэмэтэй эдеэн» (Полезное питание).



Челлендж проводится с 15 по 30 марта. Для участия нужно опубликовать в своём аккаунте в социальных сетях фото или короткий видеоролик с процессом приготовления любимых семейных блюд из полезных продуктов; фото угощения полезным для здоровья блюдом в кругу семьи; реклама полезного завтрака, полезного обеда (в том числе, из школьной столовой) и полезного ужина; плакат с цитатой дня о самом полезном продукте или др.



Также необходимо отметить, чей аккаунт. И поставить хэштеги: #здоровоепитание03#имысчастливы#питаемсяиздоровеем# ,произнести (или разместить) фразу: «Мы за здоровое питание!», или «Здоровое питание – активное долголетие», или «Давайте запомним, друзья, навсегда – здоровой должна быть наша еда!», или лозунг челленджа «В двадцать первом веке должно быть все стабильно: Есть здоровую еду – важно, модно, стильно!».



- И один из главных принципов нашего челленджа: обязательно на фото или видеоролике под музыкальный фон информируем только о полезном питании, - отмечают организаторы.



Процесс создания видео-вызовов довольно прост — юные блогеры создают тренд и предлагают своим подписчикам повторить сюжет. Самых креативных отметят на официальных страницах комитета по образованию и городского Дворца детского (юношеского) творчества 31 марта.

