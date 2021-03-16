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Вышла книга о легендарных спасателях Бурятии

Вышла книга о легендарных спасателях Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В книге рассказывают о спасательных операциях и знаменитых сотрудниках

Вышла книга «Спасатель Бурятии», посвящённая 30-летию МЧС России. Её автором стал начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Сергеев.

- В Бурятии история создания первой службы спасения относится ко второй половине ХХ века, когда бурное развитие туризма потребовало присутствие в республике квалифицированных спасателей, в 1965 году был образован Бурятский областной совет по туризму и экскурсиям. При Совете была создана контрольно-спасательная служба. С созданием Российского корпуса спасателей, в Бурятии на постоянной основе начала функционировать полноценная служба спасения, - рассказал Виктор Сергеев.

В книге описаны наиболее значимые спасательные операции и биографии легендарных спасателей.

- Наши ребята постоянно находятся на фронте – участвуют в поисково-спасательных работах в горах и на воде, сражаются на пожарах. Важно было собрать личные воспоминания и фотографии очевидцев этих событий. Работа была проделана большая. Я выражаю слова благодарности всем, кто откликнулся на мою просьбу и предоставил материалы, - сказал Виктор Григорьевич.

В ближайших планах у ветерана пожарной охраны собрать материал о бурятских пожарных - участниках Великой Отечественной войны

- В годы войны основная масса мужчин ушла на фронт, и ряды пожарных пополнил женский состав. Собрать данные о тех, кто сражался на передовой и пал смертью храбрых, тех, кто вернулся домой живыми и продолжил службу в пожарной охране – это, конечно, кропотливая и одновременно важная работа, - делится ветеран.

Виктор Григорьевич пять лет возглавляет музей истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии. Музей за эти годы посетили тысячи школьников и студентов.

- Более интересного собеседника не найти. Его экскурсии по музею не оставляют никого равнодушными. Он так болеет за родное дело, которому посвятил всю свою жизнь. Ещё будучи студентом Иркутского пожарно-технического училища активно занимался предупреждением пожаров, проводил профилактические беседы с населением, - отмечают в пресс-службе ГУ МСЧ по Бурятии.

Вся его биография связана с государственным пожарным надзором. После выхода на заслуженный отдых, он и тогда не сидел без дела, около 15 лет возглавлял пожарную службу на локомотивовагоноремонтном заводе.


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