Парень нашёл телефон с «мобильным банком»
67-летней улан-удэнка заявила в полицию о краже денег с её банковского счета. Полицейские выяснили, что накануне вечером пенсионерка потеряла свой сотовый телефон, с которого впоследствии через «мобильный банк» были списаны 12,5 тысяч рублей.
В результате проделанной работы, в том числе, специальных технических мероприятий, сотрудниками полиции задержан 18-летний горожанин.
Он признался, что, возвращаясь домой, во дворе нашёл гаджет и, воспользовавшись им, украл деньги. Средства потратил по своему усмотрению. В частности, большую часть суммы перечислил на карту родственницы, которой пользовался; около 4 тысяч рублей – приятелям в счёт погашения долгов.
В полиции отмечают, что постоянного источника дохода он не имеет, ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Свою вину молодой человек признал.
Мобильное устройство изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщи в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украденными деньгами погасил долги
Общество, Фото:
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