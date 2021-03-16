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Пропавших в Иркутской области школьников нашли в подвале дома

Пропавших в Иркутской области школьников нашли в подвале дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Правоохранители выясняют причины их ухода из дома

В Иркутской области полицейские нашли без вести пропавших школьников.

Заявлением о розыске 10-летнего и 13-летнего мальчиков обратились их родители 11 марта. Стражи порядка незамедлительно приступили к установлению местонахождения несовершеннолетних.

Правоохранители выяснили, днём 11 марта в посёлке Балахнинский подростки сказали родителям, что пошли на занятия в школу и домой не вернулись. В учебном заведении они не появлялись.

- Для их розыска задействовались сотрудники по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, Госавтоинспекции. Правоохранителями опрошены учителя, социальные педагоги, одноклассники и друзья школьников. В ходе принятых мер тщательно исследованы территория посёлка Балахнинский и близлежащих населённых пунктов. Гражданам раздавали ориентировки, в магазинах расклеивали листовки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские обнаружили детей в подвале многоквартирного дома.

Сейчас полицейские разбираются в причинах поступка, в частности, выясняют наличие возможных конфликтных ситуаций в семье и роли родителей в воспитании несовершеннолетних.
Иркутская область
 
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