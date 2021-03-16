Правоохранители выясняют причины их ухода из дома
В Иркутской области полицейские нашли без вести пропавших школьников.
Заявлением о розыске 10-летнего и 13-летнего мальчиков обратились их родители 11 марта. Стражи порядка незамедлительно приступили к установлению местонахождения несовершеннолетних.
Правоохранители выяснили, днём 11 марта в посёлке Балахнинский подростки сказали родителям, что пошли на занятия в школу и домой не вернулись. В учебном заведении они не появлялись.
- Для их розыска задействовались сотрудники по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, Госавтоинспекции. Правоохранителями опрошены учителя, социальные педагоги, одноклассники и друзья школьников. В ходе принятых мер тщательно исследованы территория посёлка Балахнинский и близлежащих населённых пунктов. Гражданам раздавали ориентировки, в магазинах расклеивали листовки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские обнаружили детей в подвале многоквартирного дома.
Сейчас полицейские разбираются в причинах поступка, в частности, выясняют наличие возможных конфликтных ситуаций в семье и роли родителей в воспитании несовершеннолетних.
Пропавших в Иркутской области школьников нашли в подвале дома
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парень нашёл телефон с «мобильным банком»
Правоохранители выясняют причины их ухода из дома
Выступление состоится в следующий вторник
На предоставление документов дали всего два дня
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
Ребята показали хорошую физическую подготовку
Сказочный герой был с балалайкой
Также осуждённым рассказали о празднике и его традициях
Вакцинацией необходимо охватить не менее 60% населения
Из них одна двойня
В чемпионате принимает участие 81 сильнейший конькобежец страны
Видео с Игорем Бобковым из Бурятии набирает популярность в Tik Tok
Порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду
Опубликованы данные по движению земной коры на территории страны
Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы