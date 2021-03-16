Пропавших в Иркутской области школьников нашли в подвале дома

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Правоохранители выясняют причины их ухода из дома



В Иркутской области полицейские нашли без вести пропавших школьников.



Заявлением о розыске 10-летнего и 13-летнего мальчиков обратились их родители 11 марта. Стражи порядка незамедлительно приступили к установлению местонахождения несовершеннолетних.



Правоохранители выяснили, днём 11 марта в посёлке Балахнинский подростки сказали родителям, что пошли на занятия в школу и домой не вернулись. В учебном заведении они не появлялись.



- Для их розыска задействовались сотрудники по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, Госавтоинспекции. Правоохранителями опрошены учителя, социальные педагоги, одноклассники и друзья школьников. В ходе принятых мер тщательно исследованы территория посёлка Балахнинский и близлежащих населённых пунктов. Гражданам раздавали ориентировки, в магазинах расклеивали листовки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские обнаружили детей в подвале многоквартирного дома.



Сейчас полицейские разбираются в причинах поступка, в частности, выясняют наличие возможных конфликтных ситуаций в семье и роли родителей в воспитании несовершеннолетних.

