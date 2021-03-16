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Московский струнный квартет выступит в Улан-Удэ

Московский струнный квартет выступит в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Выступление состоится в следующий вторник

23 марта в 18:30 на сцене Русского драматического театра Улан-Удэ выступит струнный квартет «Академия камерной музыки», сообщили в пресс-службе Бурятской государственной филармонии.

В составе квартета Андрей Сигеда (скрипка), Иван Субботкин (скрипка), Наил Бакиев (альт) и Игорь Бобович (виолончель). В программе концерта представлены струнные квартеты Л. ван Бетховена, Д. Д. Шостаковича, О. Респиги.

Участники ансамбля получили образование в Московской и Новосибирской консерваториях, в Высших школах музыки Ганновера и Любека (Германия). Они являлись ведущими артистами оркестра «MusicAeterna» Теодора Курентзиса. В 2012 году профессиональный интерес к камерному музицированию натолкнул их на идею создания струнного квартета.

Ансамбль выступает на родине и за рубежом, регулярно участвует в Дягилевском фестивале в Перми, принимал участие в презентации Зальцбургского фестиваля в Москве в 2017 и 2018 годах.

- Музыке каждой эпохи присущ уникальный аромат, тонкий индивидуальный язык, своя палитра. Поэтому в своём творчестве музыканты придерживаются авторского замысла и стараются сохранить первоначальную атмосферу исполняемых произведений, - отмечают в филармонии.

Концерт пройдёт при поддержке министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

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филармония
 
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