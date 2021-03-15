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В Бурятии на одну вакансию претендуют три человека

В Бурятии на одну вакансию претендуют три человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К началу весны в Бурятии уменьшилось число вакансий

По наблюдениям аналитиков HeadHunter к весенне-летнему периоду активность на рынке труда понижается. Так, уже в феврале число вакансий в Бурятии сократилось на -5% по отношению к январю нового года, а активных резюме стало на 2% меньше.

— По отношению к февралю 2020 года количество вакансий на региональном рынке труда выросло на 58%, а число активных соискательских резюме увеличилось на 16%. В целом за период с начала года рост вакансий в Республике Бурятия составил 52%, активность соискателей показала положительную динамику в 14%, — отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – По итогам февраля на рынке труда региона на одну вакансию претендуют три человека – это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя, в прошлом году на одно предложение было до пяти кандидатов.

По итогам последнего зимнего месяца самыми востребованными на рынке труда Бурятии стали специалисты в области продажи, строительства, производства, а также транспорта и рабочего персонала.

Соискатели, в свою очередь, активно искали работу в таких профессиональных областях, как продажи, транспортно-логистической сфере, а также в административный персонал.
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