К началу весны в Бурятии уменьшилось число вакансий
По наблюдениям аналитиков HeadHunter к весенне-летнему периоду активность на рынке труда понижается. Так, уже в феврале число вакансий в Бурятии сократилось на -5% по отношению к январю нового года, а активных резюме стало на 2% меньше.
— По отношению к февралю 2020 года количество вакансий на региональном рынке труда выросло на 58%, а число активных соискательских резюме увеличилось на 16%. В целом за период с начала года рост вакансий в Республике Бурятия составил 52%, активность соискателей показала положительную динамику в 14%, — отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – По итогам февраля на рынке труда региона на одну вакансию претендуют три человека – это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя, в прошлом году на одно предложение было до пяти кандидатов.
По итогам последнего зимнего месяца самыми востребованными на рынке труда Бурятии стали специалисты в области продажи, строительства, производства, а также транспорта и рабочего персонала.
Соискатели, в свою очередь, активно искали работу в таких профессиональных областях, как продажи, транспортно-логистической сфере, а также в административный персонал.
В Бурятии на одну вакансию претендуют три человека
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