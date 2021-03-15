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Ариунбаатар Ганбаатар выступит в Улан-Удэ

Ариунбаатар Ганбаатар выступит в Улан-Удэ
Общество, 
Концерт состоится во Всемирный день театра

Монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар вновь выступит на сцене Бурятского театра оперы и балета.

Солист Мариинского театра исполнит партию Жоржа Жермона в опере «Травиата» Джузеппе Верди 27 марта, во Всемирный день театра. Партнёрами Ариунбаатара по сцене будут Самбуу Батчимэг (Виолетта) и Чингис Иванов (Альфред). За дирижёрский пульт встанет Георгий Албегов. На сегодняшний день в Бурятии разрешенная заполняемость зрительного зала составляет 50% от максимальной вместимости, напомнили в пресс-службе оперного театра.

Премьера «Травиаты» в постановке Владимира Бочарова состоялась в январе этого года. Все показы прошли с аншлагом, зрители высокого оценили работу московского режиссёра. 16 января премьеру посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ариунбаатар Ганбаатар был солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета с 2014-го по 2018 год. В 2015 году стал лауреатом I премии (золотой медали) и Гран-при XV международного конкурса им. П.И. Чайковского. В 2017 году стал победителем международного конкурса оперных певцов BBC «Певец мира» (BBC Cardiff Singer of the World) в номинации Song Prize. В настоящее время – солист Мариинского театра.

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