Единственная ледовая переправа в Улан-Удэ закрывается

Вблизи ледовой дороги фиксируют проталины



В Улан-Удэ с связи с потеплением и выходом воды принято решение о закрытии ледовой переправы в микрорайоне Мостовой. Она закроется 16 марта, сообщили в администрации города.



- В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ производят блокировку съездов, устанавливают заградительные вешки. Вчера староста микрорайона провёл беседу с местными жителями о закрытии переправы. Распиловка льда на данной переправе будет проводиться в рамках противопаводковых мероприятий, - сообщил Об этом сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Чтобы не допустить случаи провала автомобилей под лёд, в Мостовом будут проводиться рейды. Зимой были неоднократно зафиксированы выезды на лёд микрогрузовиков, гружённых дровами и лесом. Также за использование несанкционированных ледовых переправ было составлено 23 протокола.



- Хотелось бы донести до всех автомобилистов, предупредить их о том, что ледовая переправа закрыта, вблизи неё отмечается не только выход воды, но и проталины,- подчеркнул Фёдоров.



Ледовая переправа в микрорайоне Мостовой - это единственная в Улан-Удэ специализированная ледовая переправа, которая ежегодно открывается в конце декабря. В холодное время года она значительно сокращает путь жителей микрорайона до города.







