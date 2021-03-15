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Юные лесники Бурятии стали лучшими в онлайн-фестивале

Юные лесники Бурятии стали лучшими в онлайн-фестивале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль проходил в Тюмени

На онлайн-площадке центра развития экологических программ «Живая планета» в Тюмени состоялся экологический межрегиональный онлайн-фестиваль. Среди 35 экологических объединений со всей страны лучшими стали члены школьного лесничества «Зелёный патруль» из Кабанского района Бурятии. В республиканском агентстве лесного хозяйства поделились, что школьники Бурятии разделили первое место вместе с командой из Иркутска.

В первый день руководители школьных лесничеств представили презентации о работе со школьниками. На следующий день юные лесники из Бурятии представили свой проект по выращиванию хвойных и лиственных краснокнижных деревьев и растений в питомнике. Также ребята рассказали про экологическую тропу, которую они обустроили для изучения птиц и растений.

- У нас с ребятами появилась идея по выращиванию саженцев деревьев и кустарников. Мы разработали проект, и уже этой весной вместе с Кабанским лесхозом планируем обустроить теплицу на пришкольном участке, где будем выращивать саженцы. Затем, когда саженцы подрастут, мы высадим их в селе Кабанск, - рассказала руководитель школьного лесничества «Зелёный патруль» Оксана Иванова.

- Мы боялись выступать, даже немного бросало в дрожь, но мы взяли себя в руки и у нас всё получилось! Нам очень понравилось принимать участие в таком конкурсе. Мы будем стараться и дальше занимать только первые места, - поделились юные лесники.
лесники школьники
 
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