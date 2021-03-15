В Иркутской зоогалерее спасли птенчика, которого пыталась убить мать

Малыша мать едва не заклевала до смерти
В Иркутской зоогалерее выхаживают попугайчика Цыпочку, которого едва не заклевала собственная мать. Из пяти птенцов Цыпочка единственный, кто выжил. Поначалу мать заботилась о своих детёнышах, но потом произошёл сбой, и она начала уничтожать своих детей.
- Почти три недели родители их любили, заботились и нормально кормили, а потом вдруг самка сошла с ума и просто начала по очереди избавляться от своих детей. Прямо убивала физически, клювом, а не просто перестала кормить. Забрать полуживыми из гнезда хозяева успели двоих, а спасти в итоге получилось только одного. Из него мы уже неделю и делаем «человека», - сообщили в Иркутской зоогалерее.
По словам специалистов, малыш на глазах превращается в маленькую очаровательную птичку.
Здесь же отметили, что нарушения гнездового поведения и всякие сбои в материнском инстинкте у животных, живущих не в природе, бывают довольно часто.
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