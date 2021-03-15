В этом году мероприятие пройдёт с 20 по 28 марта
Это одно из самых значимых событий в отечественной детской литературе, оно имеет почти восьмидесятилетнюю историю. Организаторы недели – Российская государственная детская библиотека, Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Департамент культуры Москвы при поддержке министерства культуры РФ. Региональная программа проводится при поддержке Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ).
Министерство культуры Бурятии и Республиканская детско-юношеская библиотека являются партнёрами Недели детской книги.
- В этом году Неделя детской книги пройдёт в двух форматах – офлайн и онлайн. Некоторые офлайн-мероприятия будут также транслироваться онлайн. Онлайн-программу можно будет посмотреть на платформе #ЧитайФест, - сообщили в библиотеке.
В рамках онлайн-программы Недели состоится более 50 мероприятий, которые будут доступны читателям по всей стране.
Бурятия примет участие в Неделе детской книги
Общество, Фото:
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