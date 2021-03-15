В Улан-Удэ уже сейчас задумались о ледовом городке-2022

Улан-удэнцев просят выбрать концепцию будущего ледового городка
Улан-удэнцев призывают выбрать тематику концепции новогоднего городка-2022. Это можно сделать с 11 по 19 марта на сайте администрации Улан-Удэ на сервисе «Активный горожанин», сообщили в пресс-службе мэрии.
- Мы уже приступили к подготовке концепции новогоднего городка следующего 2022 года, сейчас мы определяем тематику с учётом мнений и пожеланий горожан. Выбор тематики определяет декоративно-художественное оформление, образное, декоративно-художественное решение, функциональное наполнение объектов городка, - сообщил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ Даши Анчиров.
По запросу комитета от структурных подразделений мэрии поступило более 10 предложений:
– «Легенды Байкала» (по мотивам сказаний и легенд народов Сибири о Байкале);
– «Сибирская сказка» (по мотивам сказок и преданий народов Сибири);
– «Зимние забавы» (зимние народные игры и забавы народов Сибири);
– «Новогодние фантазии» (по мотивам детских мультфильмов о зиме);
– «12 символов года по восточному календарю» (12 символов года).
Также в ходе голосования горожане могут предложить свой вариант тематики городка, отличный от вариантов голосования.
– Нам очень хочется, чтобы новогодний городок следующего 2022 года получился нарядным, интересным, запоминающимся для гостей и жителей города. Давайте вместе решим, какой будет городок, приняв участие в голосовании, – отметил Даши Анчиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний ледовый городок на площади Советов Улан-Удэ в этом году обошёлся городскому бюджету в 5,9 млн рублей, торги выиграло ООО «Строймонтаж». В связи с отменой Дня города этим летом сэкономленные четыре млн рублей перенаправили как раз на ледовый городок и новогодние мероприятия. В 2021 году Улан-Удэ отмечает 355-летие. Концепцию ледового городка посвятили предстоящему юбилею и поэтому его назвали «Верхнеудинская ярмарка». Его демонтировали в конце февраля, а главную ёлку переработали на удобрение.
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