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Площадку с бурятскими скульптурами построят на трассе в Забайкалье

Площадку с бурятскими скульптурами построят на трассе в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы

В Забайкальском крае стартовал капитальный ремонт 6 километров федеральной трассы А-350 Чита-Забайкальск недалеко от посёлка Агинское. Подрядная организация не только обновит дорожную одежду на участке, но и построит площадку для отдыха водителей, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог на территории региона.

- Площадку обустроят на территории Аргалейского хребта — почитаемого бурятами места. На её территории установят туалет, беседку, а также скульптуры, выполненные в бурятском национальном стиле. Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы, которые оборудуют освещением протяжённостью около 700 метров, - рассказали в пресс-службе.

Всего на участке со 124 по 130 километр запланированы работы по отводу воды с проезжей части, ремонт семи водопропускных труб, укрепление и восстановление кюветов, дорожное покрытие выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отметили в пресс-службе правительства края.

скульптура
 
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