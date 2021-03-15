Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы
В Забайкальском крае стартовал капитальный ремонт 6 километров федеральной трассы А-350 Чита-Забайкальск недалеко от посёлка Агинское. Подрядная организация не только обновит дорожную одежду на участке, но и построит площадку для отдыха водителей, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог на территории региона.
- Площадку обустроят на территории Аргалейского хребта — почитаемого бурятами места. На её территории установят туалет, беседку, а также скульптуры, выполненные в бурятском национальном стиле. Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы, которые оборудуют освещением протяжённостью около 700 метров, - рассказали в пресс-службе.
Всего на участке со 124 по 130 километр запланированы работы по отводу воды с проезжей части, ремонт семи водопропускных труб, укрепление и восстановление кюветов, дорожное покрытие выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отметили в пресс-службе правительства края.
Площадку с бурятскими скульптурами построят на трассе в Забайкалье
Общество, Фото:
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