Площадку с бурятскими скульптурами построят на трассе в Забайкалье

Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы



В Забайкальском крае стартовал капитальный ремонт 6 километров федеральной трассы А-350 Чита-Забайкальск недалеко от посёлка Агинское. Подрядная организация не только обновит дорожную одежду на участке, но и построит площадку для отдыха водителей, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог на территории региона.



- Площадку обустроят на территории Аргалейского хребта — почитаемого бурятами места. На её территории установят туалет, беседку, а также скульптуры, выполненные в бурятском национальном стиле. Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы, которые оборудуют освещением протяжённостью около 700 метров, - рассказали в пресс-службе.



Всего на участке со 124 по 130 километр запланированы работы по отводу воды с проезжей части, ремонт семи водопропускных труб, укрепление и восстановление кюветов, дорожное покрытие выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отметили в пресс-службе правительства края.



