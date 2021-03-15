Опубликованы данные по движению земной коры на территории страны
Западные и дальневосточные регионы России поднимаются, а Сибирь опускается, следует из данных Росреестра по движению земной коры на территории страны. Об этом сообщает «Взгляд.ру» со ссылкой на «РИА Новости».
- Так, район Балтийского тектонического щита испытывает поднятие до 6 миллиметров в год. Скорости поднятия на Кавказе достигают своего максимального значения до 10 миллиметров в год в районе Армении. Величины движений вдоль Черноморского побережья редко превышают плюс 2,5 миллиметра в год. Скорость Ставропольского поднятия достигает плюс 8,3 миллиметра в год, – говорится в материале.
Урал и Предуралье, наоборот, опускаются на 8 миллиметров в год, а разные регионы Сибири – от 2 до 30 миллиметров ежегодно. При этом Иркутская область поднимается на 4 миллиметра в год.
Выше становится также Дальний Восток. Бурятия и Якутия поднимаются на 14 миллиметров в год, а в Хабаровском крае в зависимости от района – либо рост на 12 миллиметров, либо аналогичное опускание.
Стало известно, насколько поднимается Бурятия
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Опубликованы данные по движению земной коры на территории страны
Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы
В этом году мероприятие пройдёт с 20 по 28 марта
Вблизи ледовой дороги фиксируют проталины
Фестиваль проходил в Тюмени
Осуждённые состряпали блины
В соревнованиях приняли участие 96 лучников
Грубый водитель чуть не зажал пассажира дверью
«Сурки приход весны разрешают!» - шутят в зоопарке
Было принято решение не поднимать стоимость льготного проездного билета по дачным маршрутам
В качестве новых территорий для собачьих приютов рассматривают самые разные места
Малыша мать едва не заклевала до смерти
Улан-удэнцев просят выбрать концепцию будущего ледового городка
Лидер российских буддистов отвечает на вопросы пользователей по поводу теста
Любимцу публику исполнилось бы в этот день 80 лет