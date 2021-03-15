Стало известно, насколько поднимается Бурятия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Опубликованы данные по движению земной коры на территории страны



Западные и дальневосточные регионы России поднимаются, а Сибирь опускается, следует из данных Росреестра по движению земной коры на территории страны. Об этом сообщает «Взгляд.ру» со ссылкой на «РИА Новости».



- Так, район Балтийского тектонического щита испытывает поднятие до 6 миллиметров в год. Скорости поднятия на Кавказе достигают своего максимального значения до 10 миллиметров в год в районе Армении. Величины движений вдоль Черноморского побережья редко превышают плюс 2,5 миллиметра в год. Скорость Ставропольского поднятия достигает плюс 8,3 миллиметра в год, – говорится в материале.



Урал и Предуралье, наоборот, опускаются на 8 миллиметров в год, а разные регионы Сибири – от 2 до 30 миллиметров ежегодно. При этом Иркутская область поднимается на 4 миллиметра в год.



Выше становится также Дальний Восток. Бурятия и Якутия поднимаются на 14 миллиметров в год, а в Хабаровском крае в зависимости от района – либо рост на 12 миллиметров, либо аналогичное опускание.

