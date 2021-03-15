В Улан-Удэ почтили память народного артиста Сергея Панкова

Коллектив возложил цветы на могиле и у мемориальной доски, установленной на доме, где он жил.





За всю свою яркую, интересную, насыщенную творческую жизнь Сергей Панков неоднократно удостаивался различных наград и званий – это поёетные грамоты Республики Бурятия, министерства культуры Бурятии, благодарности правительства Бурятии, администрации Улан-Удэ и многие другие.





– Всех благодарю, кто откликнулся, кто его знал лично, кто работал с ним, здесь собрались близкие и Сергею, и мне друзья! Спасибо! – поблагодарил присутствующих родной брат актера, заслуженный артист России Дмитрий Панков.





15 марта в Улан-Удэ почтили память народного артиста России, актёра Государственного русского драматического театра имени Бестужева Сергея Панкова. Ему бы исполнилось 80 лет, сообщили в пресс-службе театра.Сергей Леонидович родился 15 марта 1941 года в Ногинске Московской области в театральной семье Панковых – Ирины Михайловны и Леонида Николаевича. Творческий путь начался в 1959 году со школы-студии Улан-Удэнского театра. С его именем связана целая театральная эпоха.Он работал актёром Иркутского областного драматического театра, Севастопольского городского драматического театра имени Луначарского. Десять лет с 1980 по 1990 годы был одним из ведущих артистов Государственного Академического театра драмы имени Лермонтова (город Алма-Ата).40 лет своей творческой жизни Сергей Панков отдал Русскому драмтеатру в Улан-Удэ, где сыграл более 200 ролей и воплотил немало сценических образов русской и зарубежной классики. Его репертуар был обширен и разнообразен: донской казак Нагульнов из «Поднятой целины» М.Шолохова, Ибрагим Оглы из «Угрюм-реки» В.Шишкова, черный летописец из «Миндаугаса» Ю.Марцинкявичуса, Муров из «Без вины виноватые» А.Островского, Президент фон Вальтер из «Коварство и любовь» Ф.Шиллера, Шамраев из «Чайки» А.Чехова, Маркиз де Шаррон из «Кабалы святош» М.Булгакова и многие другие.Сергей Леонидович – человек редкого актерского дарования, он был любимцем публики. Его блестящие работы в «Поминальной молитве» Г.Горина, «Маленьких трагедиях» А.Пушкина, «Дельце» А.Толстого, «Дядюшкином сне» Ф.Достоевского, «Василии Теркине» А.Твардовского, а также последняя роль в спектакле «В ста шагах от праздника» С.Лобозерова вызвали восторженные отклики критиков, журналистов, простых зрителей.Сергей Леонидович через всю свою жизнь пронес любовь к профессии театрального художника: им с успехом оформлено около 40 спектаклей, среди которых «Смута», «Золушка», «Искусство обольщать», «Кабала святош», «Тартюф».Коллеги, друзья, родные почтили память артиста и возложили цветы у мемориальной доски, которая установлена на доме, где долгие годы жил актер. Здесь было произнесено множество теплых слов о нем.– Сергей Леонидович был юмористом, он знал много баек, побасенок, и в компании с ним время пролетало незаметно. Хочется, чтобы память о нем была всегда, не только у нашего поколения, но и того поколения, кто его не знал лично. Он – одна из самых ярчайших страниц в истории нашего театра, – рассказывает историк театра, заслуженный работник культуры Бурятии, кандидат искусствоведения Елена Гильмулина.– Когда я встретилась с ним, как с личностью, как с актером, как с человеком, – это что-то невероятное. Сергей Леонидович – лидер актерской труппы, человек талантливый, многогранный, не только как актер, про актерские его дарования можно говорить бесконечно, это по-настоящему преданный театру человек. Все 24 часа в его сутках принадлежали театру, – вспоминает экс-директор Русского драматического театра имени Бестужева Людмила Намсараева.В Государственном русском драматическом театре уже несколько лет существует проект «Память».– Это прекрасная традиция, когда в память о наших выдающихся, талантливых артистах устанавливаются мемориальные доски, знаковые юбилеи не остаются без внимания. Я с удовольствием ее поддерживаю и продолжу, – сказала директор театра Наталья Светозарова.