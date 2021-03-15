Порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду
Накануне по поручению мэра города Руслана Болотова в связи с погодными условиями все службы Иркутска были переведены на усиленный режим работы. Дежурные бригады устраняли последствия ветра и метели во всех округах Иркутска.
- Силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания» ведутся восстановительные работы в микрорайоне Первомайском и на улице Баррикад. Южное управление ЖКС восстанавливает электроснабжение на улице Баумана. Также поступило сообщение об обрыве проводов и отсутствии уличного освещения на всем протяжении Иркутного моста, туда направлена рабочая бригада, - сообщалось вчера.
– Поступают сообщения о небольших отключениях на сетях электроснабжения. Электроэнергию оперативно восстанавливают. Также производится объезд округов Иркутска, в ходе которых устраняются все выявленные повреждения, – отметил первый заместитель мэра Антон Красноштанов.
МУП «Иркутскавтодор» устраняло последствия на улицах города – убирало упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры. Магистрали и основные улицы обрабатывали противогололёдными материалами.
Из-за непогоды в Иркутске были отменены праздничные гуляния, посвященные Масленице.
По информации метеорологов, порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду, сообщили в мэрии Иркутска.
В Иркутске устраняли последствия сильного ветра
Общество, Фото:
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