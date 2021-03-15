В Иркутске устраняли последствия сильного ветра

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду



Накануне по поручению мэра города Руслана Болотова в связи с погодными условиями все службы Иркутска были переведены на усиленный режим работы. Дежурные бригады устраняли последствия ветра и метели во всех округах Иркутска.



- Силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания» ведутся восстановительные работы в микрорайоне Первомайском и на улице Баррикад. Южное управление ЖКС восстанавливает электроснабжение на улице Баумана. Также поступило сообщение об обрыве проводов и отсутствии уличного освещения на всем протяжении Иркутного моста, туда направлена рабочая бригада, - сообщалось вчера.



– Поступают сообщения о небольших отключениях на сетях электроснабжения. Электроэнергию оперативно восстанавливают. Также производится объезд округов Иркутска, в ходе которых устраняются все выявленные повреждения, – отметил первый заместитель мэра Антон Красноштанов.



МУП «Иркутскавтодор» устраняло последствия на улицах города – убирало упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры. Магистрали и основные улицы обрабатывали противогололёдными материалами.



Из-за непогоды в Иркутске были отменены праздничные гуляния, посвященные Масленице.



По информации метеорологов, порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду, сообщили в мэрии Иркутска.

