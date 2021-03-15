 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

В Иркутске устраняли последствия сильного ветра

В Иркутске устраняли последствия сильного ветра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду

Накануне по поручению мэра города Руслана Болотова в связи с погодными условиями все службы Иркутска были переведены на усиленный режим работы. Дежурные бригады устраняли последствия ветра и метели во всех округах Иркутска.

- Силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания» ведутся восстановительные работы в микрорайоне Первомайском и на улице Баррикад. Южное управление ЖКС восстанавливает электроснабжение на улице Баумана. Также поступило сообщение об обрыве проводов и отсутствии уличного освещения на всем протяжении Иркутного моста, туда направлена рабочая бригада, - сообщалось вчера.

– Поступают сообщения о небольших отключениях на сетях электроснабжения. Электроэнергию оперативно восстанавливают. Также производится объезд округов Иркутска, в ходе которых устраняются все выявленные повреждения, – отметил первый заместитель мэра Антон Красноштанов.

МУП «Иркутскавтодор» устраняло последствия на улицах города – убирало упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры. Магистрали и основные улицы обрабатывали противогололёдными материалами.

Из-за непогоды в Иркутске были отменены праздничные гуляния, посвященные Масленице.

По информации метеорологов, порывы ветра в Иркутске достигали 23 метров в секунду, сообщили в мэрии Иркутска. 
ветер
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Стало известно, насколько поднимается Бурятия
Стало известно, насколько поднимается Бурятия
Общество, 15.03.2021
Опубликованы данные по движению земной коры на территории страны
Площадку с бурятскими скульптурами построят на трассе в Забайкалье
Площадку с бурятскими скульптурами построят на трассе в Забайкалье
Общество, 15.03.2021
Для безопасного и удобного заезда на площадку построят переходно-скоростные полосы
Бурятия примет участие в Неделе детской книги
Бурятия примет участие в Неделе детской книги
Общество, 15.03.2021
В этом году мероприятие пройдёт с 20 по 28 марта
Единственная ледовая переправа в Улан-Удэ закрывается
Единственная ледовая переправа в Улан-Удэ закрывается
Общество, 15.03.2021
Вблизи ледовой дороги фиксируют проталины
Чемпионат Бурятии впервые провели на лукодроме
Чемпионат Бурятии впервые провели на лукодроме
Общество, 15.03.2021
В соревнованиях приняли участие 96 лучников
В Улан-Удэ маршрутчик послал матом пассажира
В Улан-Удэ маршрутчик послал матом пассажира
Общество, 15.03.2021
Грубый водитель чуть не зажал пассажира дверью
В Иркутской зоогалерее проснулись сурки
В Иркутской зоогалерее проснулись сурки
Общество, 15.03.2021
«Сурки приход весны разрешают!» - шутят в зоопарке
Горсовет Улан-Удэ решил поддержать льготников
Горсовет Улан-Удэ решил поддержать льготников
Общество, 15.03.2021
Было принято решение не поднимать стоимость льготного проездного билета по дачным маршрутам
В Улан-Удэ собак могут отправить за колючую проволоку
В Улан-Удэ собак могут отправить за колючую проволоку
Общество, 15.03.2021
В качестве новых территорий для собачьих приютов рассматривают самые разные места
В Улан-Удэ уже сейчас задумались о ледовом городке-2022
В Улан-Удэ уже сейчас задумались о ледовом городке-2022
Общество, 15.03.2021
Улан-удэнцев просят выбрать концепцию будущего ледового городка
Хамбо Лама сдал тест на коронавирус
Хамбо Лама сдал тест на коронавирус
Общество, 15.03.2021
Лидер российских буддистов отвечает на вопросы пользователей по поводу теста
В Улан-Удэ почтили память народного артиста Сергея Панкова
В Улан-Удэ почтили память народного артиста Сергея Панкова
Общество, 15.03.2021
Любимцу публику исполнилось бы в этот день 80 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^