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Жительница Улан-Удэ отмечает 92-летие

Жительница Улан-Удэ отмечает 92-летие
Общество,  Фото:Анастасия Замбулаева
Любовь Аркадьевна Жалсараева - ветеран тыла и ветеран труда

15 марта поздравления с днём рождения принимает улан-удэнка Любовь Аркадьевна Жалсараева. Ей исполнилось 92 года.

Любовь Аркадьевна родилась 15 марта 1929 года в Улан-Удэ. С 1936 года по 1946 год училась в разных школах Красноярского края, где преподавала её мать. После окончания школы приехала в Улан-Удэ, поступила в БГПИ на историко-филологический факультет. Сразу по окончании института уехала на родину мужа в село Баянгол Баргузинского района, где проработала учителем русского языка и литературы 10 лет.

В 1963 году мужа Любови Аркадьевны Жамсарана Жалсараевича Жалсараева выбрали председателем колхоза имени Ленина. Семья переехала в село Барагхан, где Любовь Аркадьевна работала учителем и завучем в школе.

В 1967 году мужа перевели в село Баргузин начальником сельскохозяйственного управления района, а Любовь Аркадьевна стала инспектором районного управления образования.

1 января 1971 года вновь образовался Курумканский район, и Жамсаран Жалсараевич стал председателем районного исполкома. Любовь Аркадьевна начала работу заведующей партийным кабинетом райкома КПСС.

В 1973 году Жамсарана Жалсараевича перевели в Улан-Удэ в областной комитет КПСС, затем в министерство сельского хозяйства. Любовь Аркадьевна трудилась в Президиуме Верховного совета заведующей приёмной по жалобам и обращениям трудящихся. Оттуда вышла на пенсию.

Но и после выхода на пенсию Любовь Аркадьевна работала: сначала председателем общества глухих Республики Бурятия, а затем в администрации Советского района в отделе социальной помощи она проработала 10 лет.

Любовь Аркадьевна – отличник народного просвещения, ветеран труда, ветеран тыла, работала в группе, которая готовила к выходу последнюю Конституцию Бурятской АССР 1987 года. За её плечами 44 года непрерывного стажа и сотни благодарных учеников.

Любовь Аркадьевна вырастила троих детей, пять внуков и помогает растить шесть правнуков. Как признается именинница, всю свою жизнь она пела: в школе, в институте, организовывала художественную самодеятельность школы. Она и теперь не расстаётся с песней в составе хора ветеранов БГУ имени Доржи Банзарова. Активная жизненная позиция, физическая культура – вот истоки её бодрости и после девяноста лет.
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