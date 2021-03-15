Сказочный герой был с балалайкой
В селе Читкан Баргузинского района Бурятии празднование Широкой Масленицы прошло весело и задорно. Дети катались на лошади, украшенной соответственно празднику.
Изюминкой была печь, на которой восседал Емеля с балалайкой.
Звучала задорная музыка, дети и взрослые участвовали в спортивных состязаниях, конкурсах, завершением праздника смельчаки покоряли столб с призами, сообщает группа «Баргузин-инфо. 24/7».
Как в Улан-Удэ отметили Масленицу в Этнографическом музее, можно посмотреть в фоторепортаже по ссылке.
В селе Бурятии на Масленицу приехал Емеля на печи
Общество, Фото:
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