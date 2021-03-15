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В селе Бурятии на Масленицу приехал Емеля на печи

В селе Бурятии на Масленицу приехал Емеля на печи
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо. 24/7»
Сказочный герой был с балалайкой

В селе Читкан Баргузинского района Бурятии празднование Широкой Масленицы прошло весело и задорно. Дети катались на лошади, украшенной соответственно празднику.

Изюминкой была печь, на которой восседал Емеля с балалайкой.

Звучала задорная музыка, дети и взрослые участвовали в спортивных состязаниях, конкурсах, завершением праздника смельчаки покоряли столб с призами, сообщает группа «Баргузин-инфо. 24/7».

Как в Улан-Удэ отметили Масленицу в Этнографическом музее, можно посмотреть в фоторепортаже по ссылке.
Масленица
 
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