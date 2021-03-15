В ряде населённых пунктов отказались от сжигания соломенного чучела
С 13 по 14 марта в Иркутской области на Масленице был задействован 121 объект, в том числе открытые площади. Безопасность обеспечивали 136 пожарных. В ходе проведения мероприятий было проинструктировано более 1,5 тысячи человек.
Происшествий допущено не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Из-за непогоды в 19 муниципальных образований – в городах Черемхово, Свирск, Усолье-Сибирское, Иркутск, в Ангарском городском округе, Черемховском, Усольском, Иркутском, Аларском, Боханском, Баяндаевском, Нукутском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Балаганском, Жигаловском, Заларинском, Качугском, Слюдянском районах, Новоснежнинском и Быстринском сельских поселениях - 14 марта мероприятия были отменены.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в воскресенье тоже отказались от сжигания чучела Масленицы из сильного ветра.
Масленица в Иркутской области прошла без происшествий
Общество, Фото:
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