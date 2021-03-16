В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике по южной половине местами небольшой снег, по северной - без осадков. Ветер переменный 3-8, днём по южной половине до 9-14 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -8,-13, по крайнему северу -27,-32, днём 0,-5, по югу и юго-западу до +6, местами по северу и Прибайкалью -7,-12.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -11,-13, днём 0,-2.
В Бурятии налаживается погода
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