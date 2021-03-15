Дольщики ещё одного дома-долгостроя в Улан-Удэ получат ключи

В Улан-Удэ разрешилась ситуация с ещё одной проблемной новостройкой. В конце 2020 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Богатырский», который находится на улице Ключевская в 20а квартале.
- Несмотря на то, что в процессе строительства пятого блока жилого комплекса возникали проблемы и устранялись недочёты, 30 декабря 2020 года ООО «Монолит» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, - сообщили в Госстройжилнадзоре.
Дольщики этого дома не могли дождаться ключей от квартир несколько лет. Сроки сдачи дома всё откладывались. В июне 2019-го дом был включён в список проблемных объектов долевого строительства. Тем же летом в Улан-Удэ прошёл митинг обманутых дольщиков. На него изначально заявились в том числе дольщики ЖК «Богатырский». Впрочем, акция протеста прошла без их участия; по некоторой информации, люди пошли навстречу застройщику, попросившему их не ходить на митинг.
Сейчас дольщики активно принимают помещения в собственность. До конца второго квартала текущего года все квартиры должны быть переданы. Процесс контролируют представители минстроя Бурятии и Госстройжилнадзора.
- В Бурятии ежедневно ведётся поиск решения проблем дольщиков. Регулярно проводятся заседания межведомственных комиссий с участием застройщиков, подрядных организаций, дольщиков, коммунальных служб, и это приносит свои плоды, - высказался зампред правительства республики по инфраструктуре Евгений Луковников.
В конце 2019 года в Бурятии был создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Он или привлечёт деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, либо выплатит компенсации обманутым дольщикам. В начале марта стало известно, что будет достроен дом застройщика ООО «Домстройкомплект» в 105-м микрорайоне. Эти дольщики должны были получить ключи ещё в 2014 году. Ранее было объявлено о достройке домов в 140А квартале от ЖСК «Новосёл».
По ЖК «Ангара» сейчас идёт судебная процедура передачи права и обязанности достройки дома от бывшего застройщика АО «Промгражданстрой».
А вот дольщикам ГК «Шэнэсэн», дом которых на улице Столичная так и не поднялся выше фундамента, выплатят компенсации. Ранее аналогичное решение было принято в отношении дольщиков ООО «Регионжилстрой».
В конечном итоге в Бурятии не должно остаться ни одного обманутого дольщика.