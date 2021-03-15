Дольщики ещё одного дома-долгостроя в Улан-Удэ получат ключи

А вот дольщикам ГК «Шэнэсэн», дом которых на улице Столичная так и не поднялся выше фундамента, выплатят компенсации. Ранее аналогичное решение было принято в отношении дольщиков ООО «Регионжилстрой».







В конечном итоге в Бурятии не должно остаться ни одного обманутого дольщика.

