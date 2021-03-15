В аэропорту Иркутска у пассажирки изъяли найденный на Ольхоне нож

Туристка забрала штык-нож в качестве сувенира



В аэропорту Иркутска при обследовании багажа в сумке пассажирки, вылетающей в Москву, обнаружили нож.



Нож везла 31-летняя туристка из Тулы. Исследование показало, что это штык-нож к винтовке системы «Маузер». Он относится к боевому холодному оружию, изготовленному промышленным способом.



Со слов женщины, она обнаружила его во время прогулки по острову Ольхон и решила забрать историческую находку его в качестве сувенира.



- В отношении пассажирки составлен протокол по части 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение гражданами правил хранения, ношения оружия», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МД России на транспорте.

