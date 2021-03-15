Туристка забрала штык-нож в качестве сувенира
В аэропорту Иркутска при обследовании багажа в сумке пассажирки, вылетающей в Москву, обнаружили нож.
Нож везла 31-летняя туристка из Тулы. Исследование показало, что это штык-нож к винтовке системы «Маузер». Он относится к боевому холодному оружию, изготовленному промышленным способом.
Со слов женщины, она обнаружила его во время прогулки по острову Ольхон и решила забрать историческую находку его в качестве сувенира.
- В отношении пассажирки составлен протокол по части 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение гражданами правил хранения, ношения оружия», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МД России на транспорте.
В аэропорту Иркутска у пассажирки изъяли найденный на Ольхоне нож
Общество, Фото:
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