В Улан-Удэ, вероятно, откажутся от водоёмов на площади Революции



В Улан-Удэ продолжается обсуждение, какой может стать обновлённая площадь Революции. В 2020 году проходил конкурс работ по концепции благоустройства этой территории. Выиграли две девушки – молодые дизайнеры-архитекторы, представившие любопытный проект. В своей концепции они предложили пять водоёмов на самой площади Революции , а также две новые скульптуры, качели и фонтанчик возле Гостиных рядов.

Новый дизайн-проект представил молодой архитектор Дмитрий Ильин. В его проекте отсутствуют те самые пять водоёмов на площади Революции. Но при этом есть аллея деревьев и округлые архитектурные формы.















Сегодня выяснилось, что полностью данная концепция благоустройства вряд ли будет воплощена в жизнь.- Девушки, которые выиграли в прошлом году конкурс на разработку концепции благоустройства территории вокруг Гостиных рядов, предложили концепцию, но не разработали рабочую документацию для проведения работ. Их концепция взята за основу. Архитекторы будут разрабатывать разные локации благоустройства вокруг Гостиных рядов с учётом этой концепции. Эти моменты обсуждаются на градостроительном совете, - пояснили в пресс-службе администрации города.- Нужно привлекать людей на прогулки и вытаскивать их из поглотивших город торговых центров. Я сам работаю в ТЦ «Гэлэкси», и каждый день гуляя по площади Революции, замечаю насколько эта территория скучная, устаревшая и превращающаяся просто в парковку. Памятник борцам, павшим за коммунизм, не является пешеходной точкой притяжения, хотя должен быть таковой. Когда я работал в Москве, поразился парку «Зарядье», расположенного прямо у стен Кремля. Там современные округлые формы вписываются и подчеркивают историческое наследие. Я подумал, почему бы у нас не сделать что-то схожее? Привлекательное и современное, - говорит архитектор Дмитрий Ильин.По мнению архитектора, надо делать акцент на качестве городского пространства, уходить от простых и скучных решений и быть смелыми.- По поводу качества городской среды отмечу, что мы конкурируем с торговыми комплексами. Они полностью взяли на себя функцию общественного пространства, и всё внимание переключилось на них. Архитектура потерял свою значимость, а это грозит тем, что город потеряет свою уникальность, потеряет свою душу. Развитие общественных пространств, создание новых функций территории побуждает людей больше гулять, заниматься спортом и проводить досуг на открытом воздухе. И ценить окружающие их здания и город, - считает Дмитрий Ильин.Подчеркнём, данный дизайн-проект обновления площади Революции также не окончательный. План реконструкции площади ещё разрабатывается. В частности, свои замечания внёс мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Сейчас данный эскиз переделывается. В пресс-службе администрации города сообщили, что презентация итогового варианта, какой же может стать площадь Революции, состоится на следующей неделе.Кроме того, благоустройству площади Революции ещё предстоит выдержать голосование улан-удэнцев. С 26 апреля по 30 мая 2021 года горожане будут выбирать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. В списке четыре объекта на выбор: данная территория, прилегающая к Гостиным рядам, а также сквер «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт, бульвар «Сиреневый» по улице Октябрьская и сквер «Зодчий» по проспекту Строителей.Проголосовать можно будет через «Госуслуги» или на сайте gorodsreda.ru.