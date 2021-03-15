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10% забайкальцев поставили прививку от COVID-19

10% забайкальцев поставили прививку от COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцинацией необходимо охватить не менее 60% населения
 
В Забайкалье растёт количество прививочных пунктов. Сейчас в регионе их уже 54. По словам министра здравоохранения края Оксаны Немакиной, эти пункты обеспечивают на данный момент рабочий темп вакцинации населения. На сегодняшний день первую аппликацию вакцины от COVID-19 поставили уже 50 175 забайкальцев (отметим, это 10% от числа забайкальцев, подлежащих вакцинации).

- В ближайшее время ожидаем поступление вакцины дополнительно, кроме того, вакцина есть на остатке. Как и раньше, в первую очередь, вакцинируются организованные группы, относящиеся к группе риска. Это сотрудники социально значимых учреждений и организаций. Такое поручение ранее дал губернатор Забайкалья, - отметила Оксана Немакина, подчеркнув, что на данный момент дополнительных пунктов создавать нет необходимости, также в резерве мобильные бригады и выездные мобильные ФАПы.

- Хочу поблагодарить забайкальцев, которые не отказываются от вакцины и активно принимают участие в процессе. Все, кто обращается за вакцинацией, в свою очередь, получают обратную связь. Чтобы не создавать наплыва желающих поставить прививку и для профилактики распространения коронавирусной инфекции составлены графики, - сказала руководитель министерства здравоохранения.

В регионе создан штаб по всеобщей вакцинации забайкальцев. Это позволит различным профильным ведомствам и краевому правительству оперативно решать вопросы организации иммунизации жителей Забайкалья от COVID-19.

Массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции началась в Забайкальском крае с 18 января. Необходимо охватить не менее 60% от взрослого населения края. Вакцинации подлежит 475 490 человек, потребность в вакцине составляет 475 490 доз, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 10 марта, в Улан-Удэ провакцинировано 19 804 человек. Отметим, это 4,5% от населения (по данным на 2020-й год, в столице Бурятии живёт 439 128 жителей).

Забайкальский край
 
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