В Улан-Удэ подростки, находящиеся в СИЗО, сыграли в бадминтон

Ребята показали хорошую физическую подготовку



В СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии прошёл турнир по бадминтону. Соревнования проводились среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.



После жеребьёвки подростки приступили к состязаниям. Чтобы выиграть, каждому из них предстояло одержать победу минимум в двух партиях. По результатам игры определились победители.



По словам организаторов, ребята показали хорошую физическую подготовку и достойный уровень владения ракеткой и воланчиком, сообщили в пресс-службе ведомства.

