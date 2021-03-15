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В Улан-Удэ подростки, находящиеся в СИЗО, сыграли в бадминтон

В Улан-Удэ подростки, находящиеся в СИЗО, сыграли в бадминтон
Общество,  Фото:pixabay.com
Ребята показали хорошую физическую подготовку

В СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии прошёл турнир по бадминтону. Соревнования проводились среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

После жеребьёвки подростки приступили к состязаниям. Чтобы выиграть, каждому из них предстояло одержать победу минимум в двух партиях. По результатам игры определились победители.

По словам организаторов, ребята показали хорошую физическую подготовку и достойный уровень владения ракеткой и воланчиком, сообщили в пресс-службе ведомства. 
УФСИН
 
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