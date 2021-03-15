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Директор Россельхозцентра по Бурятии выиграл пари на чемпионате России

Директор Россельхозцентра по Бурятии выиграл пари на чемпионате России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Намжил Мардваев рассказал, что сделал с выигрышем

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев выиграл пари насчёт результатов завершившегося в Улан-Удэ чемпионата России по вольной борьбе. Как сообщал «Байкал-Daily», Мардваев поспорил с неназванным профи по борьбе, заслуженным тренером России. Пари касалось общекомандного зачёта.

Всего медали разыграли в 10 весовых категориях. Мардваев спрогнозировал, что у сборной Дагестана будет пять чемпионов, у Северной Осетии – три, а остальным регионам достанутся две золотые медали.

Сегодня Намжил Мардваев напомнил, что спортсмены выступают за другие регионы, поскольку сейчас нужны спонсоры для поездок на турниры и подготовки. Однако надо всё-таки исходить из того, воспитанником какой школы чемпион является, и где он основное время тренировался.

Далее он опубликовал итоги чемпионата.

Чемпионы по весовым категориям:

1) 57 кг Завур Угуев – Дагестан;
2) 61 кг Абасгаджи Магомедов- Дагестан;
3) 65 кг Гаджимурад Рашидов- Дагестан;
4)70 кг Исраил Касумов – Красноярск;
5) 74 кг Заурбек Сидаков - Сев. Осетия;
6) 79 кг Малик Шаваев - Кабардино-Балкария;
7) 86 кг Артур Найфонов - Сев. Осетия;
8) 92 кг Магомед Курбанов – Дагестан;
9) 97 кг Алихан Жабраилов – Дагестан;
10) 125 кг Сергей Козырев - Сев. Осетия (параллельный зачёт - Чувашия).

В итоге у него получилось: Дагестан – пять золотых медалей; Северная Осетия – три, другие регионы – два.

Отметим, что Заурбек Сидаков официально же выступал за ХМАО, Малик Шаваев за Крым, Артур Найфонов за ХМАО, Сергей Козырев за Чувашию.

- Это означает, что своё заключенное пари по количеству чемпионов по регионам я выиграл вчистую. Правда признаюсь, что немного мне не по себе от этого, ведь могут сказать же «куда полез?» или ещё подумают, что хвалюсь. Но как сказал проигравший наш известный тренер-профи по вольной борьбе, заслуженный тренер России: «Вот, что могут ярые болельщики бурятского спорта... Даже меня сделали 10:0!», - поделился в соцсети директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии.

Мардваев также сообщил, что выигрыш подарил одному из гостей, приезжавшему на чемпионат.
спорт чемпионат России вольная борьба
 
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