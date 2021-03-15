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В улан-удэнском роддоме за неделю родилось 108 детей

В улан-удэнском роддоме за неделю родилось 108 детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Из них одна двойня

За неделю, с 8 по 14 марта, в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 107 родов. Из них – одна двойня. Родилось 57 девочек и 51 мальчик, сообщили представители республиканского перинатального центра.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее здесь родилось 67 мальчиков и 58 девочек. 
новорожденные
 
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