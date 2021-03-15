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Суд обязал провести уличное освещение в пригороде Улан-Удэ

Суд обязал провести уличное освещение в пригороде Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Иск подал прокурор Иволгинского района

В суд обратился прокурор Иволгинского района Бурятии к администрации сельского поселения «Сотниковское» об обеспечении надлежащего уличного освещения.

Согласно решению суда, на администрацию возложена обязанность по обеспечению надлежащего уличного освещения в соответствии с требованиями закона в селе Сотниково.

В срок до 1 июня 2021 года освещение должно появиться на улицах Партизанская, Лесная, Тухачевского. На этих улицах располагаются социально-значимые объекты, сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
уличное освещение
 
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