Суд обязал провести уличное освещение в пригороде Улан-Удэ

Иск подал прокурор Иволгинского района



В суд обратился прокурор Иволгинского района Бурятии к администрации сельского поселения «Сотниковское» об обеспечении надлежащего уличного освещения.



Согласно решению суда, на администрацию возложена обязанность по обеспечению надлежащего уличного освещения в соответствии с требованиями закона в селе Сотниково.



В срок до 1 июня 2021 года освещение должно появиться на улицах Партизанская, Лесная, Тухачевского. На этих улицах располагаются социально-значимые объекты, сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

