Иск подал прокурор Иволгинского района
В суд обратился прокурор Иволгинского района Бурятии к администрации сельского поселения «Сотниковское» об обеспечении надлежащего уличного освещения.
Согласно решению суда, на администрацию возложена обязанность по обеспечению надлежащего уличного освещения в соответствии с требованиями закона в селе Сотниково.
В срок до 1 июня 2021 года освещение должно появиться на улицах Партизанская, Лесная, Тухачевского. На этих улицах располагаются социально-значимые объекты, сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Суд обязал провести уличное освещение в пригороде Улан-Удэ
Общество, Фото:
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