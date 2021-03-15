В Бурятии скончалась известный библиотечный деятель

Общество, Фото: предоставлено минкультуры Бурятии

Римма Лисова работала в библиотечной системе с 1958 года



На 84-м году ушла из жизни легендарный директор Хоринской библиотечной системы, соратница Дамбы Жалсараева и Анатолия Герштейна Римма Андреевна Лисова. О её кончине сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Римма Андреевна родилась 16 октября 1937 году в селе Шихабылово Урмарского района Чувашской Республики.



Трудовую деятельность после завершения учёбы начала в Цивильском библиотечном техникуме Чувашской АССР по специальности библиотекаря. С 1958 года и по сей день она работала библиотекарем Хасуртайской сельской библиотеки, заведующей Хоринской районной библиотекой. С 1973-го по апрель 1996 года была директора Хоринской централизованной библиотечной системы, с апреля 1996 г. работала библиотекарем отдела литературы по искусству Хоринской центральной районной библиотеки.



Римма Лисова внесла большой вклад в строительство типового двухэтажного здания библиотеки. Оно было введено в эксплуатацию в 1991 году и оснащено самым современным для того периода библиотечным оборудованием.



В 1996 году под руководством Лисовой первым в Бурятии в центральной библиотечной системе был создан сектор «Искусство», центр общения и организации досуга жителей района.



За многолетний добросовестный труд Римма Лисова была отмечена высокими государственными наградами: Орденом Трудового Красного Знамени, Юбилейной медалью «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения Ленина, медалью «Ветеран Труда», серебряной медалью ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР – 1981». Она была удостоена званий «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР», «Заслуженный работник культуры РСФСР. Её имя занесено в Книгу Почёта министерства культуры Бурятии.



Прощание состоится 16 марта в 13:00 в селе Хоринск.

