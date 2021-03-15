Организованы две рабочие группы по переводу на бурятский язык
Священное Писание и богослужебные тексты будут переведены на бурятский язык. Об этом стало известно по итогам встречи митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа с настоятелем храма в честь священномученика Харалампия города Иркутск протоиереем Евгением Старцевым.
- На встрече присутствовал секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров). В ходе встречи Владыка обсудил с протоиереем Евгением вопросы, касающиеся перевода богослужебных книг на бурятский язык, - сообщили в пресс-службе епархии.
Был составлен план по совместной работе над переводом Священного Писания и богослужебных текстов на бурятский язык. Организованы две рабочие группы, которые будут переводить различными методами. Первую группу возглавил иерей Давид Лупсанов, руководителем второй группы стал иерей Андрей Савин. «В работе обеих групп будут принимать участие священнослужители и миряне, являющиеся носителями бурятской культуры», - заключили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В сентябре 2020 года митрополит Иосиф анонсировал, что они будут работать по переводу религиозных текстов на бурятский язык, чтобы в дальнейшем совершать службы.
- Я встречался с одним из священников, который хорошо знаком с этой темой, из Иркутской области, потому что там тоже живут буряты, там тоже есть необходимость таких переводов и совершения богослужения на бурятском языке. Но оказывается, это разные диалекты. У них есть тексты богослужебные, но они нам не подходят, потому что другой диалект, - рассказывал владыка Иосиф.
В конце 2019 года сообщалось, что на бурятский язык полностью переведут Библию. Этой работой занимается Институт перевода Библии, базирующийся в Москве.
Священное Писание переведут на бурятский язык
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-удэнские экологи пытаются не допустить уничтожения фенольного озера методом пиролиза
В нацпарке в Бурятии повстречали семейство речной выдры
Нарядная ёлка украшает улицу
Главный тренер сборной России по вольной борьбе подвёл итоги чемпионата, завершившегося в Бурятии
Вопрос о строительстве пристроя к школе пока не решён
Женщина получила статус «Ветеран Великой Отечественной войны»
В дело вмешалась прокуратура
Лёд стал опасным
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России, проходящего сейчас в Улан-Удэ
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
А 11% опрошенных встретили своего будущего партнёра на улице
«Эмоции зашкаливают», - отмечают зрители
Алдар Бальжинимаев одержал победу над Рустамом Карахановым из Москвы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со вчерашнего праздника