В нацпарке в Бурятии повстречали семейство речной выдры
Год назад семейство речной выдры встретилось сотрудникам оперативной группы Тункинского нацпарка в местности реки Ехэ угун.
Всю семью запечатлеть не удалось, только одну особь, которая добыла себе хариуса.
- Встречи с жителями животного мира бывают частыми, но фиксация их трудна. Да и времени на осмотр фототеки и передачу удачных кадров из-за загруженности работы не бывает, - отметил старший госинспектор оперативной группы национального парка «Тункинский» Дмитрий Нефедьев.
Что известно об этом виде, который занесён в Красную книгу Республики Бурятия?
- Выдра — это маленькое хищное животное, которому присущ половодный тип жизни. Относится она к семейству куньих. Речная выдра обладает довольно миловидным внешним видом. Размер её тела варьируется в промежутке от 55 до 95 сантиметров с весом порядка 10 килограммов. Благодаря своему образу жизни, обладает массой отличительных особенностей в виде гибкого и вытянутого тела, длинного хвоста, коротких лап с перепонками между пальцев. Мордочка речной выдра маленькая и немного сплющенная, на которой расположены небольшие кругловатые ушки, - отметили в Тункинском нацпарке.
Тело речной выдры покрыто густой шерстью. Сам мех довольно грубый и блестящий с коричневым окрасом, который светлеет в области брюшка. В зимний период мех становится длиннее. Ступни и кисти без шерстяного покрова.
Территория обитания речной выдры простирается по всей Западной Европе, включая Азию. Самой комфортной средой обитания речных выдр является реки с быстрым течением.
В Бурятии сделали редкий кадр речной выдры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-удэнские экологи пытаются не допустить уничтожения фенольного озера методом пиролиза
В нацпарке в Бурятии повстречали семейство речной выдры
Нарядная ёлка украшает улицу
Главный тренер сборной России по вольной борьбе подвёл итоги чемпионата, завершившегося в Бурятии
Вопрос о строительстве пристроя к школе пока не решён
Женщина получила статус «Ветеран Великой Отечественной войны»
В дело вмешалась прокуратура
Лёд стал опасным
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России, проходящего сейчас в Улан-Удэ
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
А 11% опрошенных встретили своего будущего партнёра на улице
«Эмоции зашкаливают», - отмечают зрители
Алдар Бальжинимаев одержал победу над Рустамом Карахановым из Москвы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со вчерашнего праздника