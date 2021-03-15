В Бурятии сделали редкий кадр речной выдры

Общество, Фото: национальный парк "Тункинский"

В нацпарке в Бурятии повстречали семейство речной выдры



Год назад семейство речной выдры встретилось сотрудникам оперативной группы Тункинского нацпарка в местности реки Ехэ угун.



Всю семью запечатлеть не удалось, только одну особь, которая добыла себе хариуса.



- Встречи с жителями животного мира бывают частыми, но фиксация их трудна. Да и времени на осмотр фототеки и передачу удачных кадров из-за загруженности работы не бывает, - отметил старший госинспектор оперативной группы национального парка «Тункинский» Дмитрий Нефедьев.



Что известно об этом виде, который занесён в Красную книгу Республики Бурятия?



- Выдра — это маленькое хищное животное, которому присущ половодный тип жизни. Относится она к семейству куньих. Речная выдра обладает довольно миловидным внешним видом. Размер её тела варьируется в промежутке от 55 до 95 сантиметров с весом порядка 10 килограммов. Благодаря своему образу жизни, обладает массой отличительных особенностей в виде гибкого и вытянутого тела, длинного хвоста, коротких лап с перепонками между пальцев. Мордочка речной выдра маленькая и немного сплющенная, на которой расположены небольшие кругловатые ушки, - отметили в Тункинском нацпарке.



Тело речной выдры покрыто густой шерстью. Сам мех довольно грубый и блестящий с коричневым окрасом, который светлеет в области брюшка. В зимний период мех становится длиннее. Ступни и кисти без шерстяного покрова.



Территория обитания речной выдры простирается по всей Западной Европе, включая Азию. Самой комфортной средой обитания речных выдр является реки с быстрым течением.

