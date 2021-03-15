Нарядная ёлка украшает улицу
Подписчик группы «Курумкан-инфо. 24/7» поделился мартовской фотографией новогодней ёлки.
- Ёлка-долгожитель, - прокомментировал снимок его автор.
На фотографии изображена ёлка, сделанная, судя по всему, из автомобильных шин, и украшенная гирляндой. На снимке стоит дата 12 марта. Вероятно, снимок сделан в Курумканском районе Бурятии.
В Бурятии в марте запечатлели новогоднюю ёлку
Общество, Фото:
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