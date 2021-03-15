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В Бурятии в марте запечатлели новогоднюю ёлку

В Бурятии в марте запечатлели новогоднюю ёлку
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Курумкан-инфо"
Нарядная ёлка украшает улицу

Подписчик группы «Курумкан-инфо. 24/7» поделился мартовской фотографией новогодней ёлки.

- Ёлка-долгожитель, - прокомментировал снимок его автор.

На фотографии изображена ёлка, сделанная, судя по всему, из автомобильных шин, и украшенная гирляндой. На снимке стоит дата 12 марта. Вероятно, снимок сделан в Курумканском районе Бурятии.


новогодние елки
 
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