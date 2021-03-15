Женщина получила статус «Ветеран Великой Отечественной войны»
В прокуратуру обратилась 88-летняя жительница Баргузинского района Бурятии по вопросу получения статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла).
Установлено, что пенсионерка в годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе имени Ленина Баргузинского района Бурятской АССР в селе Бодон. Вместе с другими детьми она работала пастухом, ухаживала за сельскохозяйственными животными, помогала на сенокосе. Однако архивные данные о её работе в колхозе не сохранились.
- Прокурор района направил в суд заявление об установлении факта трудовой деятельности гражданина во время Великой Отечественной войны. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Периоды работы удалось подтвердить свидетельскими показаниями людей, работавших вместе с ней в колхозе в годы войны, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По решению суда пенсионерке присвоен статус «Ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ей получить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки.
В Бурятии пенсионерку через суд признали труженицей тыла
Общество, Фото:
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