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В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа

В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Лёд стал опасным

В Бурятии завершена эксплуатация ледовой переправы возле населённого пункта Татаурово в Прибайкальском районе.

- Подъездные пути, ведущие к переправе, засыпаны. С обеих сторон реки выставлены запрещающие шлагбаумы. Движение для всех видов транспорта запрещено, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что с ослаблением ледового покрова на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. В это время года лёд имеет неоднородную пористую структуру, начинают появляться наледи, промоины и проталины. Попытки сократить путь по несанкционированным дорогам чреваты трагическими последствиями.

Ледовые переправы
 
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