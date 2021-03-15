Лёд стал опасным
В Бурятии завершена эксплуатация ледовой переправы возле населённого пункта Татаурово в Прибайкальском районе.
- Подъездные пути, ведущие к переправе, засыпаны. С обеих сторон реки выставлены запрещающие шлагбаумы. Движение для всех видов транспорта запрещено, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что с ослаблением ледового покрова на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. В это время года лёд имеет неоднородную пористую структуру, начинают появляться наледи, промоины и проталины. Попытки сократить путь по несанкционированным дорогам чреваты трагическими последствиями.
В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа
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