В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Лёд стал опасным



В Бурятии завершена эксплуатация ледовой переправы возле населённого пункта Татаурово в Прибайкальском районе.



- Подъездные пути, ведущие к переправе, засыпаны. С обеих сторон реки выставлены запрещающие шлагбаумы. Движение для всех видов транспорта запрещено, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что с ослаблением ледового покрова на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. В это время года лёд имеет неоднородную пористую структуру, начинают появляться наледи, промоины и проталины. Попытки сократить путь по несанкционированным дорогам чреваты трагическими последствиями.



