В Улан-Удэ днём до -6 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12, местами порывы до 17-22, днём с переходом на юго-западный 5-10, местами до 15 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -12,-17, по северу и в горах юго-запада при прояснении -25,-30, днём -4,-9, местами до +1, по Прибайкалью и северу -10,-15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-19, днём 7-12 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -4,-6.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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