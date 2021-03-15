В Бурятии сохранится ветреная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до -6 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 марта по республике ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12, местами порывы до 17-22, днём с переходом на юго-западный 5-10, местами до 15 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -12,-17, по северу и в горах юго-запада при прояснении -25,-30, днём -4,-9, местами до +1, по Прибайкалью и северу -10,-15.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-19, днём 7-12 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -4,-6.

