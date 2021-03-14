Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России, проходящего сейчас в Улан-Удэ
Чемпион Европейских игр 2019 года по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Анзор Хизриев стал обладателем бронзы чемпионата России в Улан-Удэ, определив судьбу медали с младшим братом Зелимханом Хизриевым «по закону гор». Так результат схватки за бронзу Анзор Хизриев пояснил журналистам.
Как сообщает ТАСС, в схватке за бронзовую медаль чемпионата России победа была присуждена старшему брату 30-летнему Анзору ввиду неявки соперника - 25-летнего Зелимхана.
- Схватка могла и состояться – всё, что угодно, может быть. Но у нас так принято - больший приоритет имеет старший, младший по закону гор должен посодействовать, - сказал Анзор Хизриев. - В любом случае стань третьим он или я - эта медаль в нашей копилке. Без разницы.
Победителем чемпионата России в весовой категории до 125 кг стал Сергей Козырев, одолевший в финале турнира Ацамаза Теблоева - 3:3 (победа по последнему результативному действию). Вторую бронзовую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Балдан Цыжипов.
Борец Анзор Хизриев заявил, что поделил бронзу чемпионата с братом «по закону гор»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России, проходящего сейчас в Улан-Удэ
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
А 11% опрошенных встретили своего будущего партнёра на улице
«Эмоции зашкаливают», - отмечают зрители
Алдар Бальжинимаев одержал победу над Рустамом Карахановым из Москвы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со вчерашнего праздника
Сегодня заключительный день соревнований
Обряд «Прощание с зимой» отменился из-за плохой погоды, но народное гуляние состоится
Николай Дудко работает минеральными красками и самодельными кистями
Скончались двое больных коронавирусом
Из-за отсутствия электроэнергии встали трамваи
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Днём на большей части территории Бурятии снег, местами снегопады
Общество, 13.03.2021
Общение Бувайсара Сайтиева и Бориса Будаева проходило в кулуарах чемпионата
Общество, 13.03.2021
Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего