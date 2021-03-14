Борец Анзор Хизриев заявил, что поделил бронзу чемпионата с братом «по закону гор»

Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России, проходящего сейчас в Улан-Удэ



Чемпион Европейских игр 2019 года по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Анзор Хизриев стал обладателем бронзы чемпионата России в Улан-Удэ, определив судьбу медали с младшим братом Зелимханом Хизриевым «по закону гор». Так результат схватки за бронзу Анзор Хизриев пояснил журналистам.



Как сообщает ТАСС, в схватке за бронзовую медаль чемпионата России победа была присуждена старшему брату 30-летнему Анзору ввиду неявки соперника - 25-летнего Зелимхана.



- Схватка могла и состояться – всё, что угодно, может быть. Но у нас так принято - больший приоритет имеет старший, младший по закону гор должен посодействовать, - сказал Анзор Хизриев. - В любом случае стань третьим он или я - эта медаль в нашей копилке. Без разницы.



Победителем чемпионата России в весовой категории до 125 кг стал Сергей Козырев, одолевший в финале турнира Ацамаза Теблоева - 3:3 (победа по последнему результативному действию). Вторую бронзовую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Балдан Цыжипов.



