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Борец Анзор Хизриев заявил, что поделил бронзу чемпионата с братом «по закону гор»

Борец Анзор Хизриев заявил, что поделил бронзу чемпионата с братом «по закону гор»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России, проходящего сейчас в Улан-Удэ

Чемпион Европейских игр 2019 года по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Анзор Хизриев стал обладателем бронзы чемпионата России в Улан-Удэ, определив судьбу медали с младшим братом Зелимханом Хизриевым «по закону гор». Так результат схватки за бронзу Анзор Хизриев пояснил журналистам.

Как сообщает ТАСС, в схватке за бронзовую медаль чемпионата России победа была присуждена старшему брату 30-летнему Анзору ввиду неявки соперника - 25-летнего Зелимхана.

- Схватка могла и состояться – всё, что угодно, может быть. Но у нас так принято - больший приоритет имеет старший, младший по закону гор должен посодействовать, - сказал Анзор Хизриев. - В любом случае стань третьим он или я - эта медаль в нашей копилке. Без разницы.

Победителем чемпионата России в весовой категории до 125 кг стал Сергей Козырев, одолевший в финале турнира Ацамаза Теблоева - 3:3 (победа по последнему результативному действию). Вторую бронзовую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Балдан Цыжипов.

спорт вольная борьба
 
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