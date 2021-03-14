Работа и интернет стали самыми популярными местами знакомства россиян

Треть россиян, которые состоят в браке или отношениях, познакомились со своим партнёром на работе или в интернете, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob.



Оба варианта набрали по 15% (вариант «в интернете» включает соцсети, сайты и приложения для знакомств). При этом женщины чаще знакомятся в интернете (19%), чем на работе (17%), мужчины — наоборот (12% выбрали вариант «работа» против 11% за интернет).



11% опрошенных встретили своего будущего партнёра на улице, 7% — в компании друзей, по 4% респондентов были знакомы со школы или университета, ещё 4% встретились в кафе или ресторане.



Опрос проводился в 458 населенных пунктах в разных регионах России (во всех федеральных округах). Респонденты старше 18 лет отвечали на вопросы в период с 19 февраля по 4 марта. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.



Менее популярными оказались знакомства в парке или на отдыхе (по 3%). По 2% опрошенных сообщили, что встретили любовь в гостях, в магазине, в клубе, на даче или на вечеринке, а также что были знакомы с детства либо жили в одном доме.



В ходе опроса участников также спрашивали, где, по их мнению, лучше знакомиться. Большинство (17%) посчитали, что лучшим местом для знакомства является интернет, а вот в пользу знакомств на работе высказались лишь 8%. Еще 6% одобряют знакомства на улице, и 4% — в компании друзей. При этом 11% заявили, что, по их мнению, любое место подходит для романтического знакомства.





