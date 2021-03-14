Зрители и участники чемпионата России в Улан-Удэ довольны его организацией



В эти мартовские дни в Улан-Удэ с размахом проходит чемпионат России по вольной борьбе – пожалуй, главное спортивное событие года.



На соревнования съехались участники и гости из 41 региона. Прибыли команды Адыгеи, Чеченской республики, Ханты-Мансийского АО, Ставропольского края, Московской области, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Дагестана, Башкортостана, Краснодара, Москвы, Пермского края, Санкт-Петербурга. Среди спортсменов – 62 мастера спорта России международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта России. Бурятию представляли 39 борцов. В копилке сборной республики сейчас – три медали (две бронзовых – Балдан Цыжипов, Алдар Бальжинимаев, серебряная – Евгений Жербаев).



Турнир вызвал восторженные отзывы у зрителей и участников.



- Удачи бурятской земле! Дай Бог, чтобы всё прошло на самом высоком уровне. Спасибо главе, который всё сделал для того, чтобы сегодня мы прилетели сюда и провели этот чемпионат – отбор на Олимпийские игры, - поблагодарил ранее член Совета Федерации, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.



- Такого спортивного события в республике никогда не было. Да, проводились чемпионаты страны, но так, чтоб в олимпийский год, когда это основной этап отбора. Такого никогда не было. Событие действительно грандиозное, все лидеры упорно готовились и бьются самоотверженно, - отметил директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев в соцсети.



- Отличное мероприятие. Всем кто внёс вклад, работал над этим проектом, огромная благодарность от поклонника борьбы. Эмоции зашкаливают, - поделился лидер этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов в Facebook.



Высокий уровень предолимпийского чемпионата по вольной борьбе во многом обусловлен спонсорской помощью. Также, как отмечал в недавнем интервью «Байкал-Daily» главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров, значительную поддержку сборной региона оказывает крупный бизнес республики. «Забайкальское горнорудное предприятие» является их



Действительно, «Забайкальское горнорудное предприятие» как генеральный партнёр Федерации вольной борьбы Республики Бурятия и ключевой спонсор чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ в общей сумме выделило на проведение турнира 10 миллионов рублей. Как сообщал «Байкал-Daily», 7,5 миллионов рублей составил



Кроме того, по инициативе руководства предприятия был изготовлен брендированный мерч с символикой чемпионата. В ходе торжественной церемонии открытия и в последующие дни соревнований представителям спортивных организаций республики, гостям, зрителям и спортсменам волонтёры раздали в общей сложности 3,5 тысячи кепок – на стильных головных уборах нанесён логотип соревнований, символика республики и логотип компании.



Для представителей предприятия стало неожиданностью: акция компании вызвала небывалый ажиотаж среди зрителей – многие горели желанием приобрести вещь с символикой чемпионата. Потому организаторы даже были вынуждены ограничить раздачу – одна кепка в одни руки, хотя многие стремились взять по несколько штук. Как отметили сотрудники компании, брендированные кепки были очень востребованы, и за ними даже выстраивались очереди. В эти мартовские дни в Улан-Удэ с размахом проходит чемпионат России по вольной борьбе – пожалуй, главное спортивное событие года.На соревнования съехались участники и гости из 41 региона. Прибыли команды Адыгеи, Чеченской республики, Ханты-Мансийского АО, Ставропольского края, Московской области, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Дагестана, Башкортостана, Краснодара, Москвы, Пермского края, Санкт-Петербурга. Среди спортсменов – 62 мастера спорта России международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта России. Бурятию представляли 39 борцов. В копилке сборной республики сейчас – три медали (две бронзовых – Балдан Цыжипов, Алдар Бальжинимаев, серебряная – Евгений Жербаев).Турнир вызвал восторженные отзывы у зрителей и участников.- Удачи бурятской земле! Дай Бог, чтобы всё прошло на самом высоком уровне. Спасибо главе, который всё сделал для того, чтобы сегодня мы прилетели сюда и провели этот чемпионат – отбор на Олимпийские игры, - поблагодарил ранее член Совета Федерации, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.- Такого спортивного события в республике никогда не было. Да, проводились чемпионаты страны, но так, чтоб в олимпийский год, когда это основной этап отбора. Такого никогда не было. Событие действительно грандиозное, все лидеры упорно готовились и бьются самоотверженно, - отметил директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев в соцсети.- Отличное мероприятие. Всем кто внёс вклад, работал над этим проектом, огромная благодарность от поклонника борьбы. Эмоции зашкаливают, - поделился лидер этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов в Facebook.Высокий уровень предолимпийского чемпионата по вольной борьбе во многом обусловлен спонсорской помощью. Также, как отмечал в недавнем интервью «Байкал-Daily» главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров, значительную поддержку сборной региона оказывает крупный бизнес республики. «Забайкальское горнорудное предприятие» является их титульным спонсором Действительно, «Забайкальское горнорудное предприятие» как генеральный партнёр Федерации вольной борьбы Республики Бурятия и ключевой спонсор чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ в общей сумме выделило на проведение турнира 10 миллионов рублей. Как сообщал «Байкал-Daily», 7,5 миллионов рублей составил призовой фонд , а остальное финансирование было направлено на качественную подготовку мужской сборной республики к чемпионату - компания обеспечила спортсменам не только переезд и проживание, но и витаминизацию, приобретение спортивной формы и другого необходимого инвентаря.Кроме того, по инициативе руководства предприятия был изготовлен брендированный мерч с символикой чемпионата. В ходе торжественной церемонии открытия и в последующие дни соревнований представителям спортивных организаций республики, гостям, зрителям и спортсменам волонтёры раздали в общей сложности 3,5 тысячи кепок – на стильных головных уборах нанесён логотип соревнований, символика республики и логотип компании.Для представителей предприятия стало неожиданностью: акция компании вызвала небывалый ажиотаж среди зрителей – многие горели желанием приобрести вещь с символикой чемпионата. Потому организаторы даже были вынуждены ограничить раздачу – одна кепка в одни руки, хотя многие стремились взять по несколько штук. Как отметили сотрудники компании, брендированные кепки были очень востребованы, и за ними даже выстраивались очереди.













Отметим, «Забайкальское горнорудное предприятие» на постоянной основе стабильно оказывает поддержку – выделяет финансовые средства для развития вольной борьбы в регионе.Именно вольная борьба является одним из ключевых национальных видов спорта для республики, очень популярным и любимым в народе. Как отмечают представители компании, ОАО «ЗГРП» всегда готово оказать поддержку, если есть потребность, и имеется спрос на решение каких-либо общественно значимых проектов и инициатив. Свидетельством тому – высокий уровень организации чемпионата, который не оставил равнодушным никого из гостей и участников.