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На чемпионате России за бронзу поборется борец Алдар Бальжинимаев

На чемпионате России за бронзу поборется борец Алдар Бальжинимаев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня заключительный день соревнований

В заключительный день предолимпийского чемпионата в Улан-Удэ на ковёр выйдут три бурятских борца. 

Сегодня в утренней программе пройдут схватки утешительного раунда в четырёх весовых категориях - в категории до 61 кг выступит Дамдин Цыренжапов (Бурятия), в весе до 65 кг - Баясхалан Очиров (Бурятия) и Юлиан Гергенов (Иркутская область).

За бронзовую медаль в весе до 61 кг будет бороться Алдар Бальжинимаев

Расписание соревнований следующее:
 
08:45 — 09:00 Второе взвешивание в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.

11:00 — 12:00 Утешительные встречи в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.

13:00 — 15:30 Финальные поединки в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.


спорт чемпионат России
 
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