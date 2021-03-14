На чемпионате России за бронзу поборется борец Алдар Бальжинимаев



08:45 — 09:00 Второе взвешивание в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.



11:00 — 12:00 Утешительные встречи в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.



13:00 — 15:30 Финальные поединки в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.

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В заключительный день предолимпийского чемпионата в Улан-Удэ на ковёр выйдут три бурятских борца.Сегодня в утренней программе пройдут схватки утешительного раунда в четырёх весовых категориях - в категории до 61 кг выступит Дамдин Цыренжапов (Бурятия), в весе до 65 кг - Баясхалан Очиров (Бурятия) и Юлиан Гергенов (Иркутская область).За бронзовую медаль в весе до 61 кг будет бороться Алдар БальжинимаевРасписание соревнований следующее: