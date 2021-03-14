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Художник из Бурятии пишет икону от коронавируса

Художник из Бурятии пишет икону от коронавируса
Общество,  Фото:скриншот
Николай Дудко работает минеральными красками и самодельными кистями

Художник Николай Дудко пишет икону от коронавируса. Об этом сообщает паблик новостей Mash. Дудко много лет занимается буддийской живописью. В его работах – танка (буддийские иконы) – всё про философию. В период пандемии он изучал древние труды.

- Это было сказано и предсказано учителями тысячелетия тому назад, и вот один из этих учителей - по имени гуру Падмасамбхава. Вот здесь он так изображен, он основоположник этого учения, то есть он положил начало в VIII веке нашей эры. И он предсказал, что когда будут сложные периоды, именно с такой точки зрения, помощь могут оказать вот такие-то божества. И, в частности, он указал на это божество, - рассказал художник.

Танка от короны сделана по всем буддийским канонам, но в собственной трактовке мастера. На ней изображён Чёрный Хаягрива, который всех спасет. Работает минеральными красками и самодельными кистями. На всё уйдёт несколько месяцев.

- Но факт в том, что она уже будет, и она посвящена именно тому, что подобные проблемы как можно скорее прекратились, и как можно скорее закончились в мире, и как можно меньше возникали вновь. Вот подобные проблемы, как пандемия, в частности, коронавируса, - отметил Николай Дудко.

 

Справка:

До увлечения буддийским искусством Николай Дудко серьёзно занимался живописью. В 1982 году окончил художественно-графическое отделение Улан-Удэнского педагогического училища. Некоторое время жил на Украине, учился в Киевском художественном институте. Однако реалистическая живопись не привлекала художника. Стремление найти иной путь в искусстве привело его снова в Бурятию в 1986 году.

Важную роль в жизни Николая Дудко сыграло знакомство с ламой Иволгинского дацана Дарма-Доди, настоятелем Цугольского дацана Жимба-Жамсо Цыбеновым и особенно с Чогьялом Намкаем Норбу, ставшим духовным учителем художника. Столкнувшись с бездонным миром буддийских символов и образов иконографической живописи, Дудко обратился к немногим живым мастерам Бурятии, сохранившим секреты традиционного искусства. Поездки в Монголию и Непал с 1990 по 1995 годы углубили знания религиозной живописи. Меньше чем за два года учебы (1995-1997) в библиотеке тибетских рукописей и архивов (LTWA) в городе Дхарамсала (Индия), у личного художника Далай-ламы XIV, преподобного Сангей Еше, он прошёл пятилетний курс обучения.

Результатом стал диплом художника танка тибетского стиля «Менри» с правом преподавания.

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