За сутки коронавирусом заразились 72 человека в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались двое больных коронавирусом



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 14 марта зарегистрировано 35 008 случаев заражения COVID-19. 54% (18 547) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки коронавирус выявили у 72 человек. Из новых случаев: 54 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2745 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 33072 человек, в том числе за сутки 118.



В стационарах Бурятии получают лечение 677 пациентов с коронавирусом, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 511. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1013 коек, занято – 677, свободно – 336 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,8%.



Амбулаторное лечение проходят 520 пациентов с COVID-19, наблюдается 172 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 739 человек, в том числе за минувшие сутки 2 пациента.

