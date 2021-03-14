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В Улан-Удэ днём до -10 градусов

В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Днём на большей части территории Бурятии снег, местами снегопады

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике ночью по юго-западу и Прибайкалью, днём на большей части территории снег, местами снегопады. Ветер северо-западный ночью 5-10, по южному Прибайкалью и юго-западу до 15-20 м/с, днём в большинстве районов 15-20, местами порывы до 25-30 м/с, метели, заносы. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём 0,-5, местами -8,-13.

В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём снег. Ветер северо-западный ночью 8-13, утром и днём 19-24 м/с, метель. Температура ночью -4,-6, днём -3,-5, в течение дня понижение до -8,-10. 
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