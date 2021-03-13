Министр спорта Бурятии записал разговор чемпионов

Общение Бувайсара Сайтиева и Бориса Будаева проходило в кулуарах чемпионата



Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов записал разговор трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, шестикратного чемпиона мира Бувайсара Сайтиева и нашего земляка Бориса Будаева, чемпиона мира по вольной борьбе. Общение проходило в кулуарах чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Улан-Удэ. Видео министр спорта выложил в Instagram.



Борис Будаев спросил коллегу о том, когда спортсмен достигает выносливости.



- С возрастом, - ответил Бувайсар Сайтиев. - Ты знаешь, что мне Слава Фетисов сказал. В 2004, 2005 году где-то уже. Нет, после восьмого я что-то снова думал: летят не летят, летят не летят. И мы с ним сели, он говорит, давай, Бусик, плюсы и минусы посчитаем. И первое он сказал - выносливость приходит с возрастом. И потом уже, когда он это уже сказал, после этого я уже наблюдаю эту ситуацию. С возрастом приходится терпеть. Ты уже знаешь, сколько ты сможешь вытерпеть, ты уже не боишься, что что-нибудь там устанет. С возрастом эта выносливость приходит. Верь мне, я говорю - лёгкость. Ты уже не боишься проиграть, ты кайфуешь от того, что уже вышел – кайф.



- Самое главное, я это почувствовал, когда мне 39 лет было, я же согнал вес в 68 кг - 68,6 кг было, - согласился Будаев.



- Я помню. У вас там с Ади непонятное было. Я помню это всё, - отметил Сайтиев.



- У меня на взвешивании было 70,5 кг, когда я в 74 кг пошёл бороться. Я Верхушину «залетел»: неправильно ему борьбу устроил. Валерию Верхушину тогда проиграл. А так бы я пошёл хорошо дальше, - сказал бурятский чемпион.



- Он за Македонию боролся? - спросил трехкратный олимпийский чемпион.



- Да, - подтвердил Будаев.



- Я тоже удивился, как ты Валерию Верхушину проиграл, - поделился Бувайсар.



- Я канадца выиграл, потом Козера выиграл, белоруса. Да. Он хороший был. И Пегова, всю жизнь у него выигрывал. Но он одну ногу взял и начал я бороться. Он меня «подцепил» на три балла и сразу «крест» поймал. Пять, - вспоминает на записи Борис Будаев.



Пользователи активно комментируют видео: «Моя мечта - поговорить хоть 5 мин с Бувайсаром Сайтиевым», «Они вместе в одном весе боролись на Олимпийских играх - 1996 года. Оба уважаемые и авторитетные люди в мире спортивной борьбы России и мира», «Какие же величайшие личности, при всех их регалиях и достижениях скромны!», «Легенды» и т.д.

