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Бурятские борцы продолжают участие в чемпионате России

Бурятские борцы продолжают участие в чемпионате России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Завершились квалификационные и отборочные схватки

В Улан-Удэ завершились квалификационные и отборочные схватки третьего соревновательного дня предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг. Как сообщал «Байкал-Daily», от Бурятии было заявлено 18 борцов

В весовой категории до 61 кг. наибольших успехов достиг Алдар Бальжинимаев. В 1/16 он обошёл москвича Георгия Кычкина. На следующем этапе ему попался Расул Машезов из Крыма, бурятский борец также оказался сильнее его. В четвертьфинале Бальжинимаев встретился с борцом из Санкт-Петербурга Магомедом Абдурахмановым, которому не оставил шансов и прошёл в 1/2 финала. В полуфинале бурятского борца ждал дагестанец Абасгаджи Магомедов. Он проиграл ему со счётом 10:0, теперь он будет бороться завтра за третье место.

Дальше стадии 1/16 финала не смогли пройти Алексей Мантатов, Жаргал Дамдинов, Дамдин Цыренжапов и Булат Баясхолонов.

Заверили своё выступление на чемпионате России в квалификационных схватках борцы Балдан Дондоков и Бэлигто Хайдапов.

В весовой категории до 65 кг. от Бурятии было заявлено шесть борцов, однако дальше всех удалось пройти лишь Даше Шарастепанову. Он прорвался до четвертьфинала, где уступил Рамазану Ферзалиеву из Дагестана.

В весовой категории до 79 кг. выступали два бурятских борца. Алексей Сабидаев проиграл в 1/16 финала, пропустив вперёд спортсмена из Дагестана Аманула Гаджимагомедова. Буянто Шадапов оказался слабее своего оппонента в квалификационных схватках.

В весовой категории до 97 кг. Алдар Дондоков и Алексей Анищик проиграли свои схватки в квалификационном раунде.

Третий соревновательный день продолжиться финальными поединками в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг. Как сообщал «Байкал-Daily», на финальном ковре выступит бурятский борец Евгений Жарбаев. В весовой категории до 70 кг. он встретиться Исраилом Касумовым из Красноярского края.
Спорт
 
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