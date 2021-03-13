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Молодых педагогов Улан-Удэ приглашают на конкурс

Молодых педагогов Улан-Удэ приглашают на конкурс
Общество,  Фото:Pixabay.com
Уже идёт приём заявок

Комитет по образованию приглашает молодых педагогов образовательных учреждений Улан-Удэ к участию в акции министерства просвещения России «Мисс педагогический университет».

Акция проводится в социальных сетях и представляет собой конкурс видеовизиток среди педагогов, окончивших учебное заведение не более трёх лет назад, и студенток педагогических вузов.

Молодым педагогам предлагается подготовить видеовизитку длительностью не более 2,5 минут, в которой они расскажут о своих жизненных целях и планах в качестве педагога, поделятся своей мечтой, увлечениями, хобби.

Видео необходимо опубликовать в социальной сети в ВКонтакте и/или Instagram, сопроводив хештегами #мисспедвуз, #япедагог, и продублировать размещение в специально созданном разделе сайта edu.gov.ru/missuniver.

Заявки принимаются с 8 по 21 марта, далее участниц ждёт процедура голосования. Каждое учреждение может отправить неограниченное количество заявок.

В рамках акции предусмотрены ценные призы, сообщает комитет по образованию Улан-Удэ.

конкурс
 
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