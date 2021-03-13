Дорога к детсаду в Бурятии превратилась в «полосу препятствий»

Родители переживали, что дети могут ушибиться



Дорога к детскому саду «Сказка» в Мухоршибирском районе Бурятии, по словам родителей дошкольников, превратилась в «полосу препятствий». Жалобу отправили утром 9 марта в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



- Отреагируйте срочно, в саду ужас что творится, невозможно пройти. Ледяная «Сказка», полоса препятствий при мне дети падали неоднократно. Ничем не посыпают, ни песком, ни реагентами, люди с детьми ходят. Не дай бог упадут, - возмутились сельчане.



Днём во вторник начальник управления образования Мухоршибирского района Бимба-Цырен Очиров прокомментировал ситуацию.



- В детском саду «Сказка» все дорожки на данный момент посыпаны реагентом с песком, в дневное время будет убран лёд и часть снега, - прокомментировал он.